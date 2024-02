La future alliance entre le N°2 mondial Maersk et le N°5 Hapag-Lloyd, une très bonne nouvelle pour Tanger Med

En lançant Gemini, leur future alliance dans le conteneur qui doit démarrer en février 2025, le danois, numéro deux mondial du fret maritime et le numéro cinq mondial allemand Hapag-Lloyd, ont prévenu qu’ils privilégieraient quelques hubs où ils disposent de leurs propres terminaux. Le port Tanger Med va être privilégié.

Alors que le secteur des porte-containers connait d’importantes perturbations avec la situation en mer Rouge, deux acteurs importants annoncent leur rapprochement : le danois Maersk et l’allemand Hapag-Lloyd. Baptisée « Gemini Corporation », elle entrera en vigueur en février 2025. Cette collaboration « comprendra une flotte d’environ 290 navires avec une capacité combinée de 3,4 millions de conteneurs », ont indiqué les armateurs dans un communiqué.

Dans ce document commun, les deux géants du transport maritime ont annoncé viser une fiabilité des délais supérieure à 90%, une fois l’accord entièrement mis en œuvre. Pour cela, ils misent sur des hubs de transbordement contrôlés par les deux armateurs, où escaleront les navires desservant les 26 lignes intercontinentales (entre l’Europe et l’Asie, l’Europe et les Etats-Unis, l’Asie et les Etats-Unis, l’Europe et le Moyen-Orient…) opérées en partenariat. « Depuis les hubs appartenant ou contrôlé par cette nouvelle alliance, ces lignes pendulaires seront reliées aux ports secondaires aux moyen de navettes « shuttles » assurées par des feeders », indiquent les armateurs. Ainsi, les deux armateurs annoncent 14 services de feedering depuis l’Europe. En Asie, les services « shuttles » sont au nombre de 13. Au Moyen-Orient, quatre services de feedering seront mis en œuvre . Enfin, dans le golfe du Mexique, on compte un service opérationnel.

Si la desserte verticale de l’Afrique, comme tous les trafics nord-sud, n’est pas concernée directement par cette nouvelle alliance, plutôt centrée sur les axes est-ouest, un port africain va être privilégié, Tanger Med. Le groupe Maersk, à travers sa filiale APM Terminals, y dispose de deux (les TC1 et TC4) des quatre terminaux et Hapag-Lloyd détient 10 % d’un troisième (le TC3), exploité par la société Tanger Alliance, joint-venture détenue par Marsa Maroc à 50%, et avec comme partenaires Eurogate à 40% et Hapag Lloyd à 10%.

C’est autour de ces trois terminaux que Gemini construira un réseau en étoile tourné vers la Méditerranée, les ports d’Afrique de l’Ouest et même l’Europe. Ainsi, le port français du Havre, qui abrite actuellement les navires-gros porteurs de Maersk et Hapag-Lloyd, sera en partie connecté au monde via Tanger Med.

Pour ce dernier, c’est une reconnaissance. Port récent ouvert il y a moins de 20 ans, Tanger Med n’en finit pas de battre des records. Il a réalisé en 2023 un trafic global de 122 millions de tonnes, en hausse de 13,6 %, confortant sa place de premier port de Méditerranée et pesant la moitié de l’activité portuaire marocaine. Tanger Med a réalisé un nouveau trafic conteneurisé record 8,617 millions de conteneurs EVP, en hausse de 13,4 % par rapport à 2022 (le double de celui d’Algésiras, son rival espagnol, de l’autre côté du détroit de Gibraltar). Ce trafic, en avance de quatre ans sur les objectifs, correspond, selon Tanger Med, à 95 % de la capacité nominale des quatre terminaux à conteneurs.

La progression est due à la bonne performance des terminaux TC1 et TC4, opérés par Maersk-APM, et à la montée en puissance continue du terminal TC3, opéré par Tanger Alliance. L’année 2023 a également enregistré des niveaux de productivité records dépassant des pics mensuels de 800 000 EVP manutentionnés. « Depuis décembre dernier, on assiste à l’émergence d’un nouvel ordre portuaire cristallisé autour du Maroc et de l’Afrique de l’Ouest, conséquence des perturbations survenues en mer Rouge, obligeant au déroutement des navires par le cap de Bonne espérance. », explique Najib Cherfaoui, Expert maritime.

Et d’ajouter : « En conséquence, les grands armateurs planétaires s’activent autour de la voie africaine et renforcent leur ancrage sur la capacité conteneurisée totale du continent africain, soit 57 millions d’EVP. Ainsi, Gemini s’accapare une capacité de 30 millions de boîtes [Maersk (25 millions) et Hapag (5 millions) ], MSC (16 millions) et CMA CGM (11 millions). Mais, via le rachat de Bolloré Africa logistics en 2022, MSC est en pole position sur l’Afrique de l’Ouest. Pour rappel, l’Afrique de l’Ouest compte exactement 29 ports de commerce. Au regard de ces considérations, toutes les places stratégiques sont occupées. Dès lors, il devient clair que Gemini a la chance de redécouvrir la précieuse ressource maritime du Royaume à travers les options, tout à fait providentielles, offertes par le dipôle portuaire Casablanca/Dakhla Atlantique. »