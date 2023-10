Dans le cadre d’une collaboration inédite, INNOVX et OCP Africa ont dévoilé la première édition du Forum d’investissement Agrichain en Afrique, aujourd’hui 10 octobre 2023, à la prestigieuse Université Polytechnique Mohammed VI (UM6P) de Ben Guerir. Ce forum est en passe d’émerger comme un événement pivot dans le domaine de l’agriculture africaine, avec pour mission d’encourager l’investissement dans les chaînes de valeur agricoles à travers une coopération renforcée entre les parties prenantes, y compris les développeurs de projets et les investisseurs.

Dans le cadre de la première édition de « Voice of Africa », organisé par l’UM6P Benguerir, INNOVX et OCP Africa unissent leurs forces pour catalyser l’investissement dans l’agriculture africaine.

Le forum Agrichain Investment in Africa a réuni une formidable brochette d’acteurs clés du secteur, parmi lesquels des entrepreneurs, des startups, des investisseurs, des institutions financières, des agences de développement et des représentants du secteur public. Cette convergence d’intérêts divers favorisera un environnement de travail en réseau propice à la naissance de projets collaboratifs, prêts à être mis en œuvre rapidement dans le cadre d’une approche intégrée.

L’ordre du jour soigneusement établi du Forum Agrichain sur l’investissement en Afrique vise à insuffler du dynamisme dans la résolution des problèmes opérationnels qui entravent le financement et l’investissement dans les chaînes de valeur agricoles (CVA). En outre, il cherche à démêler les complexités entourant les questions stratégiques telles que la souveraineté alimentaire, la durabilité, le progrès technologique et l’innovation financière.

Le contexte dans lequel se déroule le forum Agrichain sur l’investissement en Afrique est d’une importance capitale : En Afrique, à peine 3 % des financements de l’économie sont destinés à l’agriculture, un secteur pourtant essentiel à la prospérité du continent. Étonnamment, alors que les besoins annuels de financement du secteur agricole s’élèvent à 240 milliards de dollars, seuls 25 % de cette somme colossale – équivalant à 60 milliards de dollars – sont satisfaits.

M. Youssef ELBARI, PDG d’INNOVX, explique l’objectif premier du forum : « Avec Agrihain Investment in Africa, nous voulons contribuer concrètement à l’accélération des investissements dans le secteur agricole en Afrique. Ce forum s’adresse principalement aux développeurs de projets, en leur offrant une plateforme pour entrer en contact avec des investisseurs et des catalyseurs de financement, ainsi qu’avec l’innovation technologique, afin de maximiser les perspectives de succès de leurs projets ».

M. Anouar JAMALI, PDG d’OCP AFRICA, partage son enthousiasme pour cet événement transformateur en déclarant : « Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles d’INNOVX pour cet événement primordial, rassemblant des personnalités influentes de la chaîne de valeur agricole complète pour aborder les défis et les opportunités liés à l’investissement dans le domaine agricole de l’Afrique. Nous sommes convaincus que ce forum inaugural ouvrira la voie à une rencontre annuelle distinguée, rassemblant les pionniers du secteur pour favoriser les investissements avant-gardistes qui encouragent l’évolution durable de l’agriculture sur l’ensemble du continent ».

L’édition inaugurale d’Agrichain Investment in Africa ne marquera que le début d’un voyage remarquable. Les réunions itinérantes suivantes sillonneront le continent africain, favorisant la collaboration et la mise en réseau. Ces réunions suivront et soutiendront activement les progrès des projets de collaboration qui détiennent la clé pour libérer l’immense potentiel de l’agriculture africaine.