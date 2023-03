Les crédits bancaires accordés aux entreprises privées en hausse au 4e trimestre de 2022

BAM indique dans son récent rapport sur la politique monétaire que cette évolution est le résultat des accélérations des rythmes de progression des prêts accordés aux entreprises privées de 8,7% à 9,8%, et aux ménages de 3,4% à 3,6%, ainsi qu’une augmentation de 6,3% des prêts aux entreprises publiques contre une baisse de 10,9% au troisième trimestre. L’évolution du crédit aux entreprises privées reflète notamment une hausse de 4% des prêts à l’équipement après 3,2% et une consolidation du rythme de progression des facilités de trésorerie à 14,7%, ajoute la même source. S’agissant des concours accordés aux entreprises publiques, les facilités de trésorerie ont augmenté de 166,1% après 54,9% au troisième trimestre et la baisse des prêts à l’équipement s’est atténuée de 16,9% à 5,9%. Concernant les crédits aux entrepreneurs individuels, leur rythme d’accroissement est passé de 7,5% à 7,8%, reflétant en particulier la progression des facilités de trésorerie de 11,9% après 9,2%, relève BAM.

Lire aussi | Mediterrania Capital s’offre le quart du capital de Laprophan

Quant aux prêts aux particuliers, ils ont augmenté de 3,3% après 3% un trimestre auparavant, résultat d’une hausse des crédits à l’habitat de 3,2% après 2,9% et des crédits à la consommation de 4% après 3,5%. Par branche d’activité, les données du T4-2022 indiquent des progressions annuelles de 39,9% des crédits accordés aux entreprises du secteur de l’électricité, gaz et eau, de 10,1% pour les industries alimentaires et tabac, de 7,5% pour l’agriculture et pêche et de 12,5% pour les industries extractives. A l’inverse, les concours aux entreprises des transports et communications et des bâtiment et travaux publics ont diminué respectivement de 5,7% et 1%, fait savoir la Banque centrale.

Lire aussi | Le Bangladesh s’apprête à acheter 40.000 tonnes d’engrais auprès de l’OCP