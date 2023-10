Liaison aérienne Montréal-Marrakech. Une ligne directe dès juin 2024

Augmentation de 87% de la capacité des sièges entre le Canada et le Maroc. La région de Marrakech représente 24% des arrivées des touristes canadiens au Royaume. Durant la période de janvier à septembre 2023, 82.590 arrivées en provenance du Canada ont été enregistrées. Ces chiffres mettent en évidence l’importance croissante du marché canadien pour le secteur touristique marocain. Il est donc tout à fait logique que l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et Air Transat aient conclu un accord de partenariat stratégique.

La signature de cet accord a été accompagnée d’un événement organisé par l’ONMT à Montréal, rassemblant des tour-opérateurs, des agents de voyages canadiens et des médias. Cette rencontre a permis la présence de personnalités telles que Hamid Bentahar, président de la Confédération nationale du tourisme, Lahcen Zelmat, président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière, Imane Rmili, présidente de la Fédération nationale des restaurateurs touristiques, ainsi que Adel El Fakir et les équipes de l’ONMT. Cette collaboration vise à renforcer les liens entre les deux pays dans le domaine du tourisme.

Air Transat devient la seule compagnie aérienne en Amérique du Nord à offrir des vols directs vers Marrakech

En tant que deuxième compagnie nord-américaine à proposer des vols vers le Maroc, après Air Canada, Air Transat devient la seule compagnie aérienne en Amérique du Nord à offrir des vols directs vers Marrakech. Ces vols seront disponibles deux fois par semaine en été (les mercredis et samedis de juin à octobre) et une fois par semaine en hiver (les samedis de novembre à avril). Cette nouvelle liaison vient enrichir l’offre existante, notamment la ligne historique Casablanca-Montréal opérée par Royal Air Maroc, qui constitue une route stratégique pour cette compagnie au sein de l’alliance Oneworld.

La ligne Montréal-Marrakech représente également la première liaison directe entre Marrakech et l’Amérique du Nord en dehors du hub de Casablanca. Cette ouverture offre aux voyageurs un large éventail de possibilités, avec un accès facilité aux stations balnéaires d’Essaouira, de Taghazout et d’Agadir, ainsi qu’aux destinations de montagne et d’écotourisme telles qu’Azilal et Béni Mellal. De plus, les voyageurs pourront également se rendre dans le Sud du Maroc, notamment à Ouarzazate, Zagora et Merzouga, ainsi qu’aux destinations culturelles du Nord, telles que Casablanca, Rabat, Meknès et Fès.

Marrakech représente déjà 24% des arrivées de touristes canadiens au Maroc

Il est intéressant de noter que Marrakech représente déjà 24% des arrivées de touristes canadiens au Maroc, et ce chiffre pourrait atteindre 40% en devenant la principale ville de départ pour les circuits ou les voyages combinés. Des chiffres qui indiquent l’attrait particulier de Marrakech pour les voyageurs canadiens. Au cours des dix dernières années, la capacité des sièges entre le Canada et le Maroc a connu une augmentation significative de 87%, passant de 87 000 à 164 000 sièges par an. Ce qui indique une demande croissante de voyages entre les deux pays. Les arrivées de touristes en provenance du Canada pour la période de janvier à septembre 2023 se sont élevées à 82.590 personnes, et une augmentation de 23% de la capacité est prévue pour l’hiver prochain. Ce qui indique une demande croissante de voyages entre les deux pays.

Dans le but d’optimiser les opportunités offertes par ce marché prometteur, l’ONMT prévoit d’ouvrir un bureau de représentation à Montréal dès 2024. Cette présence sur le terrain, en proximité avec les acteurs du voyage et les compagnies aériennes canadiennes, renforcera la stratégie commerciale de l’Office, en cohérence avec le déploiement de son plan d’action « Light in action ».

Autant dire que cette collaboration entre l’ONMT et Air Transat ouvre de nouvelles perspectives touristiques entre le Canada et le Maroc. Elle renforce les liens entre les deux pays et contribue au développement économique des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration. En offrant des vols directs vers Marrakech, cette initiative facilitera à coup sûr, l’accès à diverses destinations marocaines, stimulera les échanges culturels et renforcera les flux touristiques entre les deux pays.