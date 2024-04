Location de voitures : Le nouveau cahier des charges entre en vigueur le 15 avril

Les autorités ont annoncé l’entrée en vigueur du nouveau cahier des charges pour l’activité de location de voitures. Cette décision intervient après un processus de révision visant à mettre à jour les engagements et les normes régissant ce secteur.

Selon la circulaire émise le 8 avril par la Direction des Transports Routiers, et adressée notamment à Fouad Meliani, président du Syndicat national des loueurs de voitures au Maroc, le nouveau cahier des charges a été élaboré en concertation avec les professionnels du secteur et finalisé lors de ladite réunion. Il vise à renforcer les pratiques et les exigences relatives à la location de voitures, dans le but d’assurer un cadre réglementaire plus clair et efficace.

Les principales mesures annoncées comprennent l’élaboration d’un guide détaillé des procédures à suivre pour les opérations liées à cette activité, ainsi que la mise à jour du système d’information pour intégrer les nouvelles exigences. De plus, des sessions de formation seront organisées avec les services territoriaux du ministère afin de sensibiliser les acteurs du secteur aux nouvelles dispositions et aux changements apportés.

Initialement prévue pour entrer en vigueur dès le mois de mars, la mise en application du nouveau cahier des charges a été reportée au 15 avril 2024 en raison du temps nécessaire pour mettre en place toutes les mesures prévues. Cette décision vise à garantir une transition en douceur et à permettre aux professionnels du secteur de se conformer aux nouvelles exigences.

La Direction des Transports Routiers appelle donc toutes les agences de location de voitures à se préparer à signer le nouveau cahier des charges et à respecter ses dispositions dès son entrée en vigueur. Cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer la qualité et la réglementation de l’activité de location de voitures au Maroc.