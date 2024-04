L’UM5 de Rabat et l’Université Complutense de Madrid signent une convention de coopération

Une convention de coopération académique, scientifique et culturelle a été signée, vendredi à Madrid, entre l’Université Mohammed V de Rabat et l’Université espagnole Complutense de Madrid.

Paraphée par le président de l’UM5 de Rabat, Farid El Bacha, et le président de l’université espagnole, Joaquín Goyache Goñi, cette convention vise à promouvoir une coopération fructueuse entre les deux universités dans le domaine du développement de l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique.

Lire aussi | Mohamed Tassafout: « A l’UM6P, notre culture d’entreprise est singulière »

De même, elle a pour objectifs d’encourager l’organisation d’activités conjointes de coopération et de développement de programmes et de projets spécifiques, l’échange d’étudiants, d’enseignants et de cadres pour partager des expériences d’enseignement et de gestion, ainsi que d’autres activités de promotion culturelle.

Dans une déclaration, Goyache Goñi a indiqué que cette convention vise à renforcer les liens de coopération entre les deux institutions, ajoutant que l’un de ses fondements est la mobilité des étudiants, chercheurs et professeurs entre les deux institutions universitaires.

Partenariat multidimensionnel

Se félicitant des liens d’amitié ancestrale unissant les deux pays voisins, le recteur de l’université Complutense de Madrid a relevé que les opportunités de coopération entre les deux universités sont prometteuses.

De son côté, El Bacha a souligné, dans une déclaration similaire, que cette convention stratégique entre les deux universités s’inscrit dans le cadre d’un partenariat multidimensionnel unissant les deux pays, qui partagent les mêmes valeurs et un destin commun.

Lire aussi | CDG Invest entre au tour de table de l’Université Atlantique présidée par Rachid M’Rabet

L’objectif est d’en faire un accord significatif, ayant des retombées concrètes sur les deux institutions, a-t-il indiqué, ajoutant qu’il s’attend à recevoir prochainement une délégation de l’université espagnole à Rabat pour signer des accords spécifiques entre les différentes facultés relevant des deux universités.