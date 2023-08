Maroc. Température en légère baisse, ce mardi 22 août

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 22 août 2023:



– Temps chaud à très chaud sur le Gharb, le Saiss, Oulmes, les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss, le Sud-Est et l’Est des provinces Sud.



– Nuages bas et formations brumeuses sur les côtes Nord et Centres et le Nord de l’Oriental.



– Nuages instables avec ondées ou averses sur l’Atlas, les plaines de Tadla, Rhamna, le Nord de l’Oriental et l’Est des provinces Sud avec rafales de vent sous orages.



– Temps peu à passagèrement nuageux sur le Sud-Est.



– Rafales de vent assez fortes sur le Sud et la région de Tanger.



– Températures minimales de l’ordre de 26/34°C sur le Centre, le Saiss, le Gharb, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Sud-Est et l’Est des provinces Sud, 16/18°C sur les Hauts Plateaux Orientaux, l’Atlas et le Rif et de 19/24°C partout ailleurs.



– Températures journalières en légère hausse ou peu variables.



– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et au Sud et agitée entre Tanger et Asilah.







Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie nationale pour cette journée :





– Oujda 20 37



– Bouarfa 24 38 – Al Hoceima 23 33 – Tétouan 22 28



– Sebta 23 27



– Mellilia 24 31



– Tanger 24 33