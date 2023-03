Mondial 2030 : Le Maroc rejoint l’Espagne et le Portugal pour une candidature commune ?

Le Maroc est sur le point de remplacer l’Ukraine et de rejoindre l’Espagne et le Portugal dans leur candidature commune pour accueillir la Coupe du monde 2030, rapporte l’Athlétic. La candidature de l’Espagne, du Portugal et de l’Ukraine a été soutenue par l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, et annoncée en octobre, plus de sept mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cette décision a été sanctionnée par le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, et la Fédération portugaise de football a déclaré à l’époque que la candidature « vise à contribuer, par le biais du football, à la reprise d’un pays en reconstruction ».

Le Maroc envisage de déposer sa candidature pour accueillir la Coupe du Monde 2030. Ce sera la sixième tentative, un record, mais cette fois-ci en co-organisation avec ses plus proches voisins européens L’Espagne et e Portugal.

La guerre contre la Russie est cependant toujours en cours, avec une nouvelle vague de frappes de missiles cette semaine, provoquant des ravages dans tout le pays. La probabilité que l’Ukraine se rétablisse pour accueillir les matches de la phase de groupes de la Coupe du monde dans sept ans semble de plus en plus faible.

Autre facteur défavorable à une candidature de ce pays européen en guerre figure une incertitude au sommet de la FA ukrainienne, après l’arrestation du président Andriy Pavelko en novembre pour des allégations de fraude et de blanchiment d’argent. Pavelko a nié tout acte répréhensible. Le Maroc a déclaré qu’il présenterait sa candidature pour la Coupe du monde 2030 en juillet 2018, après cinq précédentes tentatives infructueuses d’accueillir le tournoi – 1994, 1998, 2006, 2010 et 2026. En cas de succès en 2030, ce serait le premier pays à accueillir des matches de Coupe du monde en Afrique du nord et le deuxième en Afriqe après L’Afrique du Sud en 2010.

La proximité entre l’Espagne, le Portugal et le Maroc rend le partenariat plus pratique car seulement huit milles séparent les deux pays au point le plus proche. Il y a 1 000 miles entre l’Ukraine et l’Espagne. La Fédération marocaine de football (FRMF), également membre de la Confédération africaine de football (CAF) et une candidature commune euro-africaine est considérée comme un gagnant potentiel des votes. Les hôtes 2030 seront sélectionnés lors du 74e congrès de la FIFA en 2024.

Une offre Portugal-Espagne-Maroc devrait faire face à la concurrence de deux autres offres groupées : l’Arabie saoudite, l’Égypte et la Grèce, ainsi qu’une proposition conjointe sud-américaine impliquant l’Uruguay, l’Argentine, le Paraguay et le Chili. Les finales de 2026, avec 48 équipes au lieu des 32 au Qatar, seront co-organisées par les États-Unis, le Mexique et le Canada.