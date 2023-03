Allemagne. 7 morts et une dizaine de blessés dans une fusillade à Hambourg

La police a été avertie vers 21h30. Selon une première déclaration qu’elle a faite après avoir encerclé la zone, l’agresseur isolé est mort, mais le motif reste incertain après une fusillade de masse dans la ville du nord. Sept personnes auraient auraient trouvé la mort et des dizaines blessées. Les victimes ont été prises de court par l’agresseur pendant une réunion, jeudi soir dans un centre des témoins de Jéhovah à Hambourg, en Allemagne.

Le drame s’est produit ce jeudi soir dans un quartier de Hambourg, au nord de l’Allemagne. La tuerie, dont l’auteur serait abattu, a fait 7 morts et une dizaine de blessés.

« Nous n’avons aucune indication d’un auteur en fuite », a déclaré un porte-parole de la police peu après l’attaque, qui a été déclenchée vers 21 heures jeudi soir. Plus tard, la police a déclaré qu’elle avait trouvé une «personne sans vie… qui, selon elle, pourrait être un auteur, mais que des enquêtes étaient en cours.

Le journal Bild a rapporté que sept personnes étaient mortes et 25 autres blessées, dont huit grièvement. Alors que la nouvelle de la fusillade est apparue, la police de Hambourg a déclaré qu’une importante opération de police était en cours dans le quartier GrossBorstel de la ville. Plusieurs rues ont été bouclées et le public averti par SMS d’éviter le secteur. Les résidents locaux ont été invités à rester à l’intérieur et à n’utiliser leur téléphone qu’en « extrême urgence » afin de ne pas surcharger le réseau.