Opération Marhaba 2023 : L’extension des ports Tanger-Med et Béni Ansar pour un passage plus fluide

La Fondation Mohammed V pour la solidarité a donné le coup d’envoi de l’opération à travers le lancement du dispositif d’accueil global. Celui-ci est composé de vingt-quatre sites d’assistance et d’accompagnement des membres de la communauté, au niveau du Maroc, la France, l’Italie et l’Espagne, indique la Fondation dans un communiqué précisant que ces sites resteront opérationnels durant toute la période de l’opération, soit trois mois et demi, durant les phases d’arrivée et de retour.

Dix-huit espaces d’accueil sont opérationnels au Maroc. Ils se situent dans les ports de Tanger Med, Tanger Ville, Al Hoceima et Nador, dans les aéroports de Casablanca Mohammed V, Rabat – Salé, Oujda Angad, Nador, Agadir Al Massira, Fès Saïss, Marrakech Menara et Tanger Ibn Battouta, dans les aires de repos Méditerranée, Jebha, Tazaghine et Smir M’Diq ainsi qu’au niveau des postes frontaliers de Bab Sebta et Melilia. A l’étranger, six (6) espaces Marhaba sont situés au niveau des ports européens de Gênes (Italie), Sète et Marseille (France), Motril, Alméria et Algésiras (Espagne).

Les services d’assistance sociale et médicale habituels, renforcés par la présence des assistantes sociales à bord des navires long-courriers mis en place lors de l’édition 2021 de l’opération, resteront opérationnels au niveau des sites d’accueil Marhaba déployés par la Fondation au Maroc et à l’étranger. Un effectif de près de mille quatre cents (1400) personnes comprenant les équipes de la fondation, les assistantes sociales, les médecins, les cadres paramédicaux et les volontaires, y sont mobilisées, pour être à l’écoute des Marocains résidant à l’étranger, les assister et leur fournir l’accompagnement et les secours nécessaires.

Tanger-Med et Beni Ansar : le dispositif bien renforcé

Le Directeur du port Tanger Med passagers, Kamal Lakhmas, a souligné que le port est fin prêt à accueillir les Marocains du monde dans le cadre de l’opération «Marhaba 2023». «Le port Tanger Med passagers est prêt à accueillir et accompagner les Marocains du monde dans le cadre de l’opération Marhaba 2023», a affirmé Lakhmas, notant qu’une enveloppe budgétaire d’environ 80 millions de dirhams a été allouée à l’amélioration des infrastructures portuaires et des services fournis aux voyageurs. Le responsable a précisé que la flotte maritime déployée a été renforcée pour atteindre une capacité quotidienne de transport d’environ 40.000 passagers et 10.000 véhicules, soulignant que l’administration du port œuvre, en partenariat avec tous les intervenants, sous la supervision de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, à assurer la réussite de l’opération «Marhaba 2023» et la fluidité du trafic au sein du port.

Le port Tanger Med passagers, qui se positionne comme le plus grand port d’accès des Marocains du monde au Royaume, a clôturé la campagne Marhaba 2022 avec un trafic de 1.352.322 passagers et 342.059 véhicules, qui ont transité par le port du 5 juin au 15 septembre 2022. Il a réalisé respectivement 59% et 64% du trafic passagers et véhicules des ports marocains durant cette période. Le dispositif d’accueil sera renforcé grâce à l’amélioration des infrastructures du port de Béni Ansar (Nador), qui est à pied d’œuvre pour accueillir les Marocains résidant à l’étranger (MRE) dans les meilleures conditions dans le cadre de l’opération «Marhaba 2023», a souligné le Directeur du port, Driss Lefdaoui, notant qu’une enveloppe budgétaire d’environ 140 millions de dirhams (MDH) a été allouée à l’amélioration des infrastructures portuaires et des services fournis aux voyageurs. Il s’agit notamment, des travaux (en cours) de réaménagement de la gare maritime de Nador, dont 9,5 MDH pour les travaux d’entretien des infrastructures et de services (dragage et entretiens divers, zones ombragées, réaménagement des espaces pour l’accueil, prestations de gardiennage et de nettoyage…), a-t-il expliqué.

Et d’ajouter, que la flotte maritime déployée a été renforcée pour atteindre une capacité quotidienne de transport d’environ 8.946 passagers et 2.583 véhicules, faisant savoir que l’administration du port œuvre, en partenariat avec tous les intervenants, sous la supervision de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, à assurer la réussite de l’opération «Marhaba 2023» et la fluidité du trafic au sein du port. Le port Beni Ansar passagers, qui se positionne comme deuxième plateforme portuaire au Royaume, a clôturé la campagne Marhaba 2022 avec un trafic de 440.211 passagers et 112.054 véhicules, qui ont transité par le port du 5 juin au 15 septembre 2022, a précisé Lefdaoui, notant qu’il a réalisé respectivement 26% et 21% du trafic passagers et véhicules des ports marocains durant cette période.