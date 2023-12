Rallye-Raid. Nasser Al-Attiyah désormais pilote officiel Dacia

Nasser Al-Attiyah, 5 fois vainqueur du Dakar, a rejoint Dacia en tant que pilote officiel dans son engagement en rallye-raid. Il courra officiellement avec la marque dès les phases de test en 2024 et s’engagera ensuite sur les pistes du Dakar et du Championnat du Monde des Rallyes-Raid FIA (W2RC) dès 2025, aux côtés de Sébastien Loeb et de Cristina Gutiérrez Herrero.

Faut-il rappeler que Nasser Al-Attiyah (52 ans) est 2 fois Champion du Monde des Rallyes FIA en WRC-2 et 11 fois Champion du Moyen-Orient des Rallyes FIA entre 2003 et 2015. Il a participé à de nombreuses compétitions en rallye, rallye-raid et sur circuit. Il faut dire que son palmarès en rallye-raid est sans égal ; et pour cause, il est notamment quintuple vainqueur de la Coupe du monde des rallyes tout-terrain et double vainqueur du Championnat du monde de Rallye-Raid.

Pour ce qui est du Dakar, le pilote qatari est une référence. En 2010, il termine la course en seconde position à 2 min 12 s de Carlos Sainz. Il remporte son 1er Dakar en 2011, devant Giniel de Villiers et Carlos Sainz. Les victoires suivantes d’Al-Attiyah au Dakar auront lieu en 2015, 2019, 2022 et 2023, en compagnie de son copilote Mathieu Baumel qui sera également à ses côtés dans son engagement avec Dacia. Agé de 47 ans, Mathieu Baumel est l’un des copilotes français les plus titrés avec 4 victoires au Dakar et 12 titres de Champion du Monde (2 en rallye-raid, 1 en WRC2 et 9 en MERC).

Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel constituent donc le 3ème équipage de la Team Dacia pour son aventure en rallye-raid, aux côtés des équipages Sébastien Loeb/Fabian Lurquin & Cristina Gutiérrez Herrero/Pablo Moreno Huete. Dès 2024, les 3 équipages testeront un prototype de la marque, roulant au carburant de synthèse, sur les pistes du rallye du Maroc. Un objectif commun : remporter le Dakar !