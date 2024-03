Ramadan. Geely Maroc dévoile sa campagne promotionnelle

Geely Maroc a annoncé récemment, le lancement de sa nouvelle campagne promotionnelle pour le Ramadan. Une initiative qui s’articule autour d’une palette d’offres attractives, l’objectif étant de permettre aux clients d’acquérir les modèles de la marque à des tarifs très compétitifs qui débutent à 149 900 DH.

Justement, l’importateur de la marque chinoise met l’accent durant cette campagne promotionnelle sur l’expérience de conduite des trois modèles Geely, à savoir le SUV Coolray, animé par un bloc essence de 174 chevaux, et à même d’exécuter le 0-100 km/h en 7,6s. À moins d’opter sur le GX3PRO, un petit crossover animé par un bloc essence 1,5 litre et doté d’une garde au sol de 18,5 cm. Reste la Geometry C, le SUV 100% électrique qui affiche une autonomie de belle facture allant jusqu’à 485 km.

Toujours est-il que dans le cadre de cette campagne promotionnelle, Geely Maroc organise une exposition exclusive à Marjane Californie pendant une période de 10 jours. Celle-ci s’articule autour d’un stand attrayant à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du magasin qui a été mis en place pour accueillir les visiteurs qui pourront recevoir de nombreux conseils sur la gamme des modèles de l’importateur de la marque et surtout être en mesure de les tester sur place.

Faut-il souligner qu’un bonus d’aide à la reprise pouvant atteindre 15 000 DH est également proposé à la clientèle, l’objectif étant de faciliter la transition vers la conduite d’un véhicule Geely, offrant ainsi une valeur ajoutée appréciable pour leur véhicule existant. Dans cette optique, Geely Maroc invite la clientèle à se rapprocher de l’ensemble de ses showrooms. Qu’il s’agisse des plateformes de Moulay Ismaïl, de Zenata, de Dar Bouazza, ou de Meknès, elles disposent toutes de créneaux horaires bien adaptés du lundi au samedi pour satisfaire la clientèle. Aussi, toutes les informations relatives à cette campagne inédite de la marque durant le Ramadan sont disponibles sur son site web : www.geely.ma.

Tous les prix promo

-Geely GX3PRO à partir de 149 900 DH

-Geely COOLRAY à partir de 245 000 DH

-Geely Geometry C à partir de 379 000 DH

Les détails de l’offre mensualité

-Geely GX3PRO à partir de 915 DH/mois crédit gratuit

-Geely COOLRAY à partir de 1 493 DH/mois crédit gratuit

-Geely Geometry C à partir de 2 298 DH/mois crédit gratuit