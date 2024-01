Schiele Maroc accélère son développement

Alors que son internationalisation s’intensifie, Schiele Maroc se donne de nouveaux moyens pour réussir ce projet stratégique de développement.

L’actionnaire de référence de fabrication de tableaux électriques connu aussi pour son activité d’intégrateur de solutions électriques, énergétiques et de télécommunication, vient d’en hisser le capital à 35 millions de dirhams, à l’issue d’une recapitalisation d’une quinzaine de millions de dirhams.

Il faut dire, que depuis qu’il a fait ses premiers pas en Afrique il y a une dizaine d’années, notamment pour accompagner des opérateurs télécoms dans l’installation et l’équipement de répéteurs et dessertes indoor (DAS), ou encore la fourniture de solutions clés en main de petites stations solaires de production d’électricité au profit d’opérateurs économiques divers, la société fondée et présidée par Salaheddine Kadmiri a planté son étendard dans une douzaine de pays de l’Afrique de l’Ouest.

Conjuguée avec les extensions progressives de la capacité de production des tableaux électriques qui est passée de 3.000 unités par an en 2018 à près de 10.000 unités aujourd’hui, l’expansion géographique et la montée en puissance industrielle suscitent des besoins de financement conséquents.

D’où le renforcement des fonds propres par la maison mère Schiele Maroc qui compte cinq autres structures, à savoir Schiele Water Technology (co-entreprise créée avec Mohammed Yahya Zniber, l’actuel Président de Maghreb Steel), Promodel (distributeur d’équipements d’éclairage domestique), Maroc Distribution Electric (distributeur d’équipements électriques professionnels) et OB Selha Group (fabrication de produits électroniques et de solutions de test). Rappelons, que Schiele Group réalise un chiffre d’affaires consolidé de près de 700 millions de dirhams pour plus de 600 salariés.