Le nouveau leader de l’hôtellerie au Maroc mobilise 580 MDH en fonds propres pour financer son développement

Quelques semaines après avoir lancé la première phase de la transformation de sa branche hôtelière, le groupe Al Mada passe à une seconde étape.

A travers African Hospitality Group, son nouveau bras armé dans les métiers du tourisme, l’ex-SNI vient d’injecter pas moins de 580 millions de dirhams dans le Tourism Property Morocco (TPM), la structure qui détient l’ensemble des murs et fonds de commerce des unités hôtelières exploités par le groupe.

L’objectif de cette recapitalisation massive est de doter TPM des moyens financiers pour finaliser son programme d’investissement à court et moyen termes et qui devra permettre à l’ex-Atlas Hospitality Morocco de dépasser dès 2025 la barre des 10.000 lits répartis entre une trentaine d’hôtels à travers le Maroc.

Aussi, dès l’année 2024, le portefeuille de TPM sera renforcé par l’entrée en lice de la nouvelle enseigne Kaan avec une première unité à Casablanca qui comptera 110 chambres et la consolidation de l’enseigne The View avec le lancement d’un établissement de 210 chambres à Agadir.

Rappelons que suite à la restructuration des activités hôtelières d’Al Mada, la gestion des unités hôtelières de TPM a été confiée à Experienciah, une autre filiale lancée en 2023 et présidée par Abbas Azzouzi (ex-Directeur Général de l’ONMT) avec une offre de valeur autour de cinq grands piliers: l’hospitalité, la restauration (Food & Beverage), le bien-être physique, mental et émotionnel (Fitness & Wellness), les loisirs (Entertainment) et la durabilité, à travers le respect de l’environnement et des partenariats avec des coopératives et artisans pour valoriser leurs produits.

Des piliers matérialisés par ces quatre marques. D’abord, The View, qui mise sur l’«authenticité et l’élégance» de la culture marocaine. Ensuite, Kaan, «une adresse conviviale ancrée dans son environnement local qui célèbre la communauté, la créativité et l’art». La troisième est A Collection, qui regroupe des hôtels urbains ou de très haut standing. Enfin, la marque My Relax présente à Casablanca, Kénitra, Marrakech, et Oujda, qui propose des hôtels accessibles aux petits budgets au Maroc et, bientôt, ailleurs en Afrique.