Transport par autobus. Une filiale de la CTM ouvre son capital à un groupe international

Dans le pipe depuis novembre dernier, le groupe français multinational de transport, Transdev, s’apprête, à travers sa filiale locale, Transdev Holding Maroc, à prendre une participation à hauteur de 49% dans le capital de la filiale de la CTM (Compagnie du Transport au Maroc), Issal Madina.

Une nouvelle opération de concentration annoncée dans le secteur du transport par autobus au Maroc. Le conseil de la concurrence vient de recevoir une notification en vertu de laquelle la société « Transdev Maroc Holding SA » envisage d’acquérir, sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives et notamment l’accord du conseil de la concurrence, 49% du capital social de la filiale de la société « Compagnie du Transport au Maroc SA (CTM) », « Issal Madina SA» et des droits de vote associés, indique dans un communiqué le Conseil de la concurrence. La même source notifie par ailleurs les parties concernées de faire connaitre leurs observations au plus tard le 15 janvier 2024.

Ce rapprochement entre la CTM, active dans le transport de personnes, le transport du personnel, le transport touristique et le transport international et la messagerie, et Transdev via leurs filiales respectives, Issal Madina et Transdev Maroc Holding, était déjà dans l’air. En effet, les deux maisons mères avaient conclu le 27 novembre 2023 un protocole d’accord prévoyant une prise de participation de Transdev Holding Maroc SA dans le capital de Issal Madina SA. Cette décision intervenait suite à la signature, quatre jours auparavant, d’un contrat de gestion déléguée de service public de transport public urbain par autobus entre la filiale de la CTM et le Conseil de l’Établissement de Coopération Intercommunale « Achamal Al Gharbi » (ECI Achamal Al Gharbi). Ce dernier a, en effet, approuvé, lors d’une délibération en date du 23 novembre 2023, la conclusion d’un contrat de gestion déléguée provisoire du service public de transport public urbain par autobus relevant de l’ECI.

À la suite de cette approbation, l’ECI Achamal Algharbi et la société Issal Madina SA, ont signé le contrat de gestion déléguée le 24 novembre 2023. Dans les conditions et suivant les modalités décrites dans le contrat de gestion déléguée, Issal Madina SA assurera, en tant que délégataire, la gestion, à titre provisoire, du service public de transport public urbain par autobus relevant de l’ECI « Achamal Algharbi » pour une durée d’une année, commençant à courir à compter du 27 novembre 2023, renouvelable pour une durée n’excédant pas une année. Pour rappel, le contrat de gestion déléguée porte sur le périmètre des communes relevant de l’ECI Achamal Al Gharbi.