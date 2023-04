Usine de potasse de Khémisset. Le britannique Emmerson veut démarrer la construction avant fin 2023

Depuis l’octroi en 2021 d’un permis minier, puis la désignation en février dernier de quatre banques dont Bank Of Africa et la Banque centrale populaire, pour mobiliser les financements nécessaires au développement de son projet intégré d’usine de potasse à Khemisset, le britannique Emmerson travaille à obtenir les autorisations pour commencer les travaux de construction dès cette année.

En mi-février, pour mobiliser les financements de 310 millions de dollars nécessaires au développement de son projet intégré d’usine de potasse Khemisset, Emmerson Plc, conduit par Graham Clarke, PDG depuis 2020, a nommé un syndicat de banques marocaines et internationales constitué d’ING Bank Group, de Banque centrale populaire, de Bank of Africa et d’Intesa Sanpaolo, l’un des principaux groupes bancaires italiens. Depuis, la junior britannique cotée au LSE travaille à obtenir les autorisations nécessaires pour commencer les travaux avant la fin de cette année. C’est du moins ce qu’a déclaré Graham Clarke, dans une mise à jour publiée le 13 avril par la compagnie minière basée sur l’Île de Man, une dépendance de la Couronne britannique.