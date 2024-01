Varun Beverages Morocco se met à l’énergie verte

Après la Société des Boissons du Maroc (ex- Brasseries du Maroc) en 2019, c’est au tour d’un autre géant du secteur marocain des boissons de franchir le pas de la décarbonation.

Varun Beverages Morocco, l’embouteilleur exclusif de Pepsi au Maroc vient d’inaugurer une centrale photovoltaïque.

En effet, avec un investissement de plus de 7 millions de dirhams, la filiale du groupe indien Varun Beverages s’offre une centrale solaire de dernière génération d’une capacité nominale de 0,8 MWc, qui lui permet de couvrir près de 20% de la consommation électrique de son usine à Bouskoura (au sud de Casablanca), grâce à une production de près de 1 MWh/an d’énergie solaire. Cette action s’inscrit dans une démarche environnementale globale du Groupe de Boissons du Maroc, visant l’adoption des énergies propres ainsi que l’atteinte de l’efficacité énergétique industrielle.

Lire aussi | Litige IAM-WANA: Maroc Télécom annonce son intention de faire appel du jugement

L’investissement dans le verdissement de l’électricité fait partie d’un programme plus conséquent de plus de 500 millions de DH initié par Varun Beverages Morocco en 2022 et destiné à l’extension des capacités de production. Rappelons, que malgré les différentes mesures incitatives mises en place par le gouvernement marocain pour accompagner la décarbonation de son industrie, la part de la production électrique à base d’énergie fossile demeure assez élevée avec plus de 80%. Quant à l’autoproduction d’électricité, seul moyen actuellement de produire de l’électricité verte en moyenne tension (car pour l’instant, les kWh vendus par les producteurs indépendants d’énergies renouvelables se limitent à la haute et très haute tension), elle est limitée à moins de 2% de la production globale. Des parts qui restent timides au regard des objectifs ambitieux du pays en matière d’efficacité énergétique et de transition écologique.