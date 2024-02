A Casa-Settat, la pluviométrie a baissé de moitié par rapport à l’année dernière

La saison agricole 2023-2024 au niveau de la région de Casablanca-Settat revêt un caractère « exceptionnel » en raison de certaines contraintes liées principalement à la faiblesse des précipitations.

Un constat dressé par le directeur régional de l’agriculture à la région de Casablanca-Settat, Hssain Rahaoui lors d’une rencontre organisée jeudi soir à El Jadida par la Chambre régionale d’agriculture Casablanca-Settat, avant d’indiquer que la pluviométrie a accusé au 15 février courant une baisse de l’ordre de 54 % par rapport à la moyenne annuelle lors d’une saison normale (226 mm) et 41 % par rapport à l’année précédente.

Chiffres à l’appui, il a indiqué que la pluviométrie s’élève à seulement 104 mm à ce jour contre 176 mm lors de la saison agricole 2022-2023.

Concernant les ressources hydriques au niveau de la région de Casablanca-Settat, M. Rahaoui a fait état de la faiblesse du taux de remplissage des barrages Al Massira et El Hansali ainsi que sur le plan des nappes phréatiques.

Face à cette situation, des mesures ont été prises dont le programme de cultures irriguées par pompage privé, a-t-il fait savoir, évoquant également l’impact de la conjoncture internationale sur les prix et le coût de la production agricole.

Et d’estimer que la mise en œuvre appropriée des mesures prises par le gouvernement est à même d’atténuer les fâcheuses conséquences de cette situation et leur impact sur les agriculteurs et les consommateurs.