BMW Golf Cup Maroc 2024 : les qualifiés de la région nord dévoilés

Les qualifications prévues dans plusieurs régions du Maroc dans le cadre de la 10ème édition de la BMW Golf Cup Maroc 2024, concoctée par Smeia-BMW, se poursuivent.

Le 21 septembre dernier, l’Al Houara Golf Club de Tanger a accueilli plus de 80 golfeuses et golfeurs amateurs issus de plusieurs clubs prestigieux, dont des représentants du Royal Country Club de Tanger, du Royal Golf de Cabo Negro ainsi que des golfeurs ayant fait le déplacement depuis Fès et Saïdia. Les participants ont unanimement salué la qualité du parcours, préparé dans les règles de l’art, sans compter que les conditions météorologiques étaient idéales, avec un ciel bleu et un léger vent, offrant aux golfeurs une expérience optimale. Le tracé du parcours, renforcé par des drapeaux positionnés de manière stratégique et des greens parfaitement tondus et rapides, dignes des parcours de championnats internationaux, ont mis à l’épreuve même les joueurs les plus chevronnés.

À l’issue de cette compétition intense, les finalistes qualifiés pour la finale nationale qui aura lieu le 3 novembre 2024 au Bahia Golf Club de Bouznika, sont les suivants pour la Série Dames : Lamine Roya (RCCT), Expert Veronica (AL Houara), Bellamine Wafaa (RGAM), Benlahmar Fikriya (RGAM). Se sont qualifiés pour la 1ère Série Messieurs : El Mrabt Brahim (GLDUNES), Achakkar Mohamed (RCCT), Slimani Ali (RGCN), Harim Anouar (TMR) et Aaqiq Alaa (RGCN). Pour la 2ème Série Messieurs, Ferjani Mehdi (RCCT), Zouhdi Abdellaziz (RCCT), Assas Khalid (RCCT), Saber Ahmed (RGCN) et Shah Ijaz (RCCT) se sont illustrés. Le prochain rendez-vous de la compétition est fixé au 26 octobre 2024 au Fairmont Royal Palm de Marrakech, pour les phases qualificatives de la région Sud, précise Smeia-BMW.