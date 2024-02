CAN 2023. Ce mercredi, une grande soirée de football aux couleurs africaines : CIV-RDC et Nigéria-RSA

Après Vingt jours de suspens, de surprises, d’euphorie et de déceptions, on connaitra ce mercredi 7 février, les finalistes de cette 34è édition de la Coupe d’Afrique des nations : Le Nigeria a Victor Osimhen, l’Afrique du Sud est une équipe de club, la RD Congo développe une puissance physique impressionnante, et la Côte d’Ivoire, le pays hôte, s’est forgé un mental d’acier. D’aucuns diront que l’une de ces quatre équipes y là par un concours de chance; elles sont toutes d’anciens champions.

Sur le papier, la Côte d’Ivoire et le Nigéria se donneront rendez-vous en finale, dimanche 11 février. Cependant, le parcours de cette édition ivoirienne a chamboulé les pronostiques avec de nombreuses surprises, dont une Mauritanie sur-performante, les Almoravides ayant éliminé les Fennecs, champions de l’avant dernière édition en Egypte. Il y a eu aussi la débâcle des Pharaons de Mohammed Salah 7 fois championne de la CAN, des Lions de l’Atlas, demi-finalistes du Mondial 2022 au Qatar et des Lions de la Terranga de Sadio Mané, champions en titre…

Ceci ne discrédite pas outre mesure les demi-finalistes de cette 34è édition. Au contraire, sauf auelques exceptions de mauvais arbitrage, les quatre qualifiés ont mérité le dernier carré par leur jeu réaliste et une certaine grinta donnant la preuve encore une fois qu’un match de football se décide sur la pelouse ; les favoris sur papier, c’est de l’histoire ancienne.

Les quatre protagonistes de cette demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 : le Nigeria, l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire et la République démocratique du Congo (RDC) ont tous remporté le trophée par le passé, revenant ainsi à un scénario plus classique après les surprises des premiers tours.

Les « Super Eagles » du Nigeria sont emmenés par un joueur d’exception, évoquant des parallèles avec des légendes du football telles que Diego Maradona et Ronaldo. Leur buteur, déterminé à remporter la CAN, incarne le dévouement total à l’équipe. Avec une défense solide n’ayant concédé qu’un seul but dans le tournoi, les Nigérians sont favoris pour remporter une quatrième étoile.

L’équipe sud-africaine, surnommée les « Bafana-Bafana », tire sa force de l’unité rare et précieuse forgée par huit de ses titulaires jouant ensemble aux Mamelodi Sundowns. Malgré une performance stable, la fatigue pourrait devenir un obstacle dans leur quête d’une deuxième étoile.

La RD Congo, les « Léopards », compte sur sa force physique incarnée par des joueurs comme Chancel Mbemba pour renouer avec le succès après 50 ans. Leur résilience a été mise en avant lors de matches difficiles, illustrant la détermination de l’équipe dans cette CAN des surprises.

Les Ivoiriens, repêchés après des revers initiaux, sont désormais portés par la foi des « ressuscités ». Sous la direction de leur nouveau sélectionneur, ils ont surmonté des obstacles pour atteindre les demi-finales, ravivant l’espoir d’une troisième étoile pour la Côte d’Ivoire.

Le boulevard qui mène au Stade de la Paix à la fin du match Mali vs Côte d'Ivoire. Le public de Bouaké aura marqué cette CAN de l'hospitalité à jamais 🇨🇮👏🏽.#Cocan2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 | #MLICIV pic.twitter.com/mjdWhqnokx — COCAN 2023 (@COCAN_2023) February 4, 2024

CEs deux dernières étapes de la CAN 2023 promet donc des spectacles captivants avec des équipes animées par des individualités exceptionnelles, des unités collectives solides et des récits de résilience et de comeback, captivant les fans à travers l’Afrique. Chacune des demi-finalistes présente un profil unique, mais toutes partagent l’ambition de décrocher le prestigieux trophée continental.