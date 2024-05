Casablanca: 31 millions DH pour des travaux d’extension de la corniche d’Al Hank

Casa Aménagement lance un appel d’offres pour l’aménagement de l’extension de la corniche d’Al Hank, dans le cadre du projet d’aménagement de la Promenade Maritime de la Mosquée Hassan II.

L’objet de ce marché est donc la réalisation des travaux d’extension de la corniche d’Al Hank, visant à compléter le projet global d’aménagement de la promenade maritime adjacente à la célèbre Mosquée Hassan II, pour un montant estimé à 31 931 736,00 Dirhams.

Les prestations incluent un ensemble d’opérations essentielles, notamment les installations de chantier, les opérations topographiques, les balisages, les études d’organisation du chantier, la réparation des dégâts éventuels, l’aménagement des pistes d’accès, les essais de matériaux, le revêtement des plates-formes, le remblaiement et compactage, l’évacuation des gravats, le regalage des revêtements, les travaux de corps de chaussée, le transport des matériaux, les essais de contrôle qualité, l’exécution des fouilles en tranchée, les essais de contrôle de fonctionnement et de résistance, la remise en état des lieux, le nettoyage périodique et en fin de chantier, ainsi que la maintenance de l’ensemble des ouvrages jusqu’à la réception définitive des travaux.