Coupe du Trône: Raja/OCS et Berkane/AS FAR en tête d’affiche des 16e de finale

Les matches devant opposer le Raja de Casablanca (RCA) à l’Olympic Safi (OCS) et la Renaissance Berkane (RSB), tenante du titre, à l’AS FAR seront l’attraction des seizièmes de finale de la Coupe du trône de football (saison 2022-2023).

Ainsi, les Rajaouis seront opposés aux Safiots le 30 mars, alors que la rencontre entre la RSB et l’AS FAR a été reportée en raison de l’engagement du club berkani en Coupe de la Confédération africaine de football.

Lire aussi | Maroc-Angola : à quelle heure et sur quelles chaînes suivre le match ?

Les yeux seront braqués en plus sur d’autres matches mettant aux prises des clubs de la Botola Pro D1, en l’occurrence les confrontations entre le Maghreb Fès et Ittihad Tanger, le Wydad Casablanca et la Jeunesse Sportive Salmi en plus du Chabab Mohammedia devant le Youssoufia Berrechid.

D’autres belles affiches vont tenir en haleine les amoureux du football national, à l’image du match entre le Kawkab Marrakech, qui évolue en Botola Pro D2 et affiche de grandes ambitions cette saison afin de retrouver sa place chez l’élite supérieure et le Hassania Agadir, outre le derby du phosphate entre l’Olympique Khouribga et le Difaa El Jadida, qui évoluent en Botola Pro D2.

Lire aussi | « Le dossier n’était pas facile »: Regragui raconte les coulisses des négociations avec Brahim Diaz [Vidéo]

Voici, par ailleurs, le programme des matches des seizièmes de finale de la Coupe du trône de football:

Groupe Nord: Samedi 23 mars: Association Qods Taza (amateurs) – Union Touarga

Dimanche 24 mars: Widad Temara (amateurs) – Racing Casablanca (Botola Pro D2)

Lundi 25 mars: Stade Marocain (Botola Pro D2) – Moghreb Tétouan Union musulmane Oujda (Botola Pro D2) – FUS Rabat

Mercredi 27 mars: Chabab Fath Casablanca (amateurs) – Widad Fès (Botola Pro D2) Mouloudia Oujda – KAC Kénitra (amateurs)

Jeudi 28 mars: Maghreb Fès – Ittihad Tanger Reporté: Renaissance Berkane – AS FAR Groupe Sud: Samedi 23 mars: Olympique Dcheira (Botola Pro D2) – Ittihad Fkiq Bensaleh (amateurs)

Mercredi 27 mars: Union Sportive Amal Tiznit (amateurs) – Adrar Souss (amateurs)

Jeudi 28 mars: Kawkab Marrakech (Botola Pro D2) – Hassania Agadir

Vendredi 29 mars: Olympique Khouribga (Botola Pro D2) – Difaa El Jadida (Botola Pro D2) Chabab Mohammedia – Youssoufia Berrechid

Samedi 30 mars: Renaissance Zemamra – Jeunesse Benguerir (Botola Pro D2) Raja Casablanca – Olympic Safi Dimanche 31 mars: Wydad Casablanca – Jeunesse Sportive Salmi