Grève des agriculteurs: Après l’Espagne, la COMADER porte plainte en France

Le 14 mars 2024, le Conseil d’Administration de la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural (COMADER) s’est réuni à Rabat pour aborder différents points, dont les plaintes déposées en Espagne et en France.

Au cours de cette réunion, les membres du Conseil ont approuvé à l’unanimité les rapports moral et financier de l’exercice 2023, ainsi que la feuille de route de la COMADER pour la période 2023-2025. De plus, des nominations importantes ont été annoncées, notamment celles des nouveaux présidents d’interprofessions, membres du Conseil d’Administration, indique un communiqué de la Confédération.

Il s’agit de Zineb LAGHZAOUI, présidente de Maroc Bio, Kacem BENNANI-SMIRES, président de Maroc Citrus, et Rachid KHETTAT, président de Maroc Lait.

Les discussions ont également porté sur les priorités du mandat actuel de la COMADER. L’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) pour les agriculteurs a été au cœur des débats. Il a été souligné l’importance pour les agriculteurs de souscrire à l’AMO, d’autant plus que le gouvernement a récemment amnistié les cotisations dues.

Les membres du Conseil ont également examiné les mesures prises pour atténuer les effets du stress hydrique, une préoccupation majeure pour le secteur agricole marocain. Des initiatives telles que le transfert d’eau du Sebou et la construction de nouvelles infrastructures hydrauliques ont été évoquées.

Par ailleurs, la réunion a été l’occasion de mettre en lumière l’action proactive de la COMADER face aux récentes agressions de camions transportant des produits agricoles marocains exportés vers l’Union Européenne. Des plaintes ont été déposées auprès des juridictions espagnoles et françaises.

La clôture de la réunion a été marquée par la présence du Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki. Dans son intervention, le Ministre a salué le rôle crucial de la COMADER dans le développement des filières agricoles et a souligné l’excellence du partenariat entre le Ministère et l’organisation.

Les représentants du Crédit Agricole du Maroc et de la MAMDA ont également participé aux travaux du Conseil, réaffirmant leur soutien aux initiatives de la COMADER et leur engagement à travailler en étroite collaboration pour relever les défis de l’agriculture marocaine.