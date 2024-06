Eclairages de Hatim Ben Ahmed sur la situation du secteur du capital investissement pour l’année 2023. Une étude réalisée par le Cabinet Grant Thornton sous la houlette de la Commission Etudes & Statistiques de l’AMIC pour la 16ème année consécutive. Détails.

Challenge :Pouvez-vous nous présenter les points clés du rapport statistique de l’AMIC sur l’activité du capital investissement au Maroc en 2023 ?

Hatim Ben Ahmed : L’année 2023 a été un grand cru du capital investissement puisque tous les indicateurs ont atteint des records et notamment, la levée de fonds qui a dépassé les 3 milliards de dirhams et le montant investi qui a atteint 2,5 milliards de dirhams, et cela sans avoir l’effet de l’arrivée du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement qui devrait permettre à ces chiffres d’augmenter encore en 2024.

Challenge :Quels ont été les principaux secteurs d’investissement privilégiés par les investisseurs en capital au Maroc cette année ?

H.B.A. : Comme chaque année, les opérateurs de capital-investissement touchent à tous les secteurs. Cette année, les services (santé, services financiers, etc….) ont eu la part du lion avec 32% des investissements. Le second secteur étant la distribution avec 14% des investissements.

Challenge :En quoi l’année 2023 se distingue-t-elle en termes de croissance du capital investissement par rapport aux années précédentes ?

H.B.A. : Comme mentionné, 2023 est un grand cru puisque les opérateurs ont levé 3 fois plus d’argent que la moyenne des années précédentes et ont également investi 3 fois plus que 2022.

Challenge :Comment le contexte économique actuel du Maroc influence-t-il l’activité des investisseurs en capital dans le pays ?

H.B.A. : Evidemment, la dynamique positive dans laquelle nous sommes au Maroc est un facteur déterminant pour notre activité, puisque notre métier est d’accompagner des entrepreneurs qui cherchent à accélérer le développement de leur entreprise. Nous voyons des demandes dans beaucoup de secteurs et c’est de bon augure pour les prochaines années.

Challenge :Quels défis spécifiques le secteur du capital investissement au Maroc a-t-il dû surmonter au cours de l’année écoulée ?

H.B.A. : Comme toujours, l’un des plus grands enjeux pour les opérateurs est la capacité à lever des fonds auprès des institutionnels marocains et étrangers. Le travail d’explication qui a été mené depuis quelques années, ainsi que les success stories récentes ont permis aux investisseurs de regarder à nouveau notre classe d’actif et cela s’est vu dans les chiffres de levée en 2023. Evidemment, tout le travail d’éducation mené par les équipes du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement a également permis de restaurer cette confiance.

Challenge :Quelles sont les tendances émergentes et les opportunités à saisir dans le secteur du Capital Investissement ?

H.B.A. : Encore une fois, il me semble que tous les secteurs présentent des opportunités pour les opérateurs de capital-investissement, mais je vois en particulier le secteur de la santé et celui du FMCG.

Challenge :Comment l’AMIC travaille-t-elle en collaboration avec les autorités et les entreprises pour promouvoir un environnement favorable au capital investissement au Maroc ?

H.B.A. : C’est la mission même de l’AMIC que de promouvoir notre industrie auprès de toutes les parties prenantes, y compris les autorités et les entreprises. Je rappelle que la tutelle de l’AMIC est l’AMMC et nous travaillons donc énormément avec l’AMMC pour la promotion de l’industrie et l’amélioration continue de la réglementation marocaine. Nous travaillons également aux côtés de la CGEM pour toucher un maximum d’entrepreneurs.

Hatim Ben Ahmed, Associé de Mediterrania Capital Partners, société de capital investissement gérant plus de 180 millions d’euros. Il possède une expérience de plus de 15 années en Private Equity et transactions de fusions-acquisitions en Europe et en Afrique du Nord et a réalisé une douzaine d’investissements dans la région du Maghreb pour le compte de Mediterrania Capital Partners. Il est diplômé du General Management Program de la Harvard Business School, Ingénieur de l’Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie (ESTP) et titulaire du DESCF.



L’AMIC vient de présenter son rapport statistique sur l’activité et la croissance du Capital investissement au Maroc pour l’année 2023. Ce rapport est réalisé par le Cabinet Grant Thornton sous la direction de la Commission Etudes & Statistiques de l’AMIC. Il couvre un périmètre de 24 sociétés de gestion et 47 fonds sous gestion (23 actifs, les autres en phase de désinvestissement ou désinvestis), et représente ainsi la quasi-totalité des sociétés de gestion ayant un bureau au Maroc.