La grogne monte chez les fournisseurs de Settavex

Depuis plusieurs mois, les fournisseurs marocains de Settavex font monter la grogne auprès de dirigeants qui attendent souvent des ordres du quartier général espagnol en raison de la multiplication des impayés. Certaines PME locales qui font partie de l’écosystème de l’ex-filiale du géant espagnol TAVEX, déplorent désormais des retards de paiement de plus d’un an et craignent que ce client devenu indélicat ne parte en vrille et laisse derrière lui des dizaines de millions de dirhams d’ardoises, comme ce fut le cas de certains de ses concurrents….. l’autre fabricant de Denim, Legler Maroc qui a été repris par le turc Karnawall plusieurs années après sa déroute.

Justement, la grande énigme qui se pose est la suivante : comment se fait-il que les difficultés, voire la déconfiture qui ont touché presque tous les autres concurrents de Settavex comme Legler Maroc ou encore la filiale marocaine de l’américain Fruit Of The Loom, n’ont pas réellement profité commercialement à Settavex, dont le chiffre d’affaires demeure cantonné aux alentours de 300 MMAD (loin derrière son record de près de 500 MMAD) malgré les énormes investissements consentis aussi bien par le nouveau maître des lieux (le fonds allemand Aurelius AG qui a acheté Settavex et une partie des actifs de Tavex en Espagne) que l’ex-maison mère espagnole et qui ont permis à la capacité de production annuelle de se hisser à plus de dix millions de mètres linéaires entre le DENIM et le FLAT.

Tout laisse à croire, qu’il s’agit plutôt de manque de compétitivité à l’international face à de puissants acteurs asiatiques, turcs notamment. Et si rien n’est fait pour sauver le soldat Settavex, l’un des derniers rescapés marocains de l’amont de l’industrie du textile, c’est tout un écosystème de PME marocaines créancières de cet acteur créé en 1990 qui risque de morfler avec une déflagration sociale potentielle non négligeable.