Le fabricant des gaz industriels Mroxyco construit une usine de fabrication de gaz médicaux

Sept ans après son concurrent direct Flosit, la PME familiale Mroxyco, contrôlée par la famille Salim Mroue, franchit, à son tour, le pas de la création d’une usine de fabrication de gaz médicaux.

Cette société spécialisée dans la production et la distribution des gaz industriels et médicaux, ainsi que la distribution des produits de soudage et la diffusion d’équipements et de consommables médicaux, s’apprête à lancer la construction à Settat d’une usine de fabrication de différents types de gaz médicaux, dont l’oxygène.

Lire aussi | AstraZeneca inaugure un nouveau bureau à Casablanca Finance City

Ce nouveau pas devra permettre à Mroxyco d’élargir sa gamme de produits destinés à la santé et d’attaquer de nouveaux marchés grâce au label Établissement Pharmaceutique Industriel (sésame délivré par le ministère de la Santé) que devra obtenir sa nouvelle unité, alors que son usine historique à Berrechid continuera de produire les gaz industriels destinés à des clients dans les domaines de l’agro-alimentaire, l’automobile, la biotechnologie, la chimie, la construction, l’énergie, l’environnement et la métallurgie.

Lire aussi | Derraji Abderrahim : « La période de marginalisation des pharmaciens est terminée »

Il est à rappeler que le marché très particulier des gaz à usage multiple (notamment ceux industriels et médicaux) est dominé par deux acteurs principaux au Maroc que sont Air Liquide Maroc et Maghreb Oxygène, suivis de quatre autres opérateurs de taille moyenne, à savoir Flosit (et sa filiale Flosit Pharma), Oxair, Oxynord et Mroxyco, qui revendiquent un chiffre d’affaires de 30 millions de dirhams et un résultat net de plus de 2 millions de dirhams.