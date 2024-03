Le Maroc larguera à son tour de l’aide humanitaire à Gaza

L’Armée de l’air marocaine lance aujourd’hui une opération de largage aérien de denrées alimentaires dans la partie nord de la bande de Gaza. Cette opération humanitaire intervient alors que le mois sacré du Ramadan débute en terre sainte.

D’après la radio publique Kan Reshet Bet, reprise par la chaîne de télévision israélienne I24news, l’Armée de l’air royale marocaine entamera dès aujourd’hui une opération de largage aérien de denrées alimentaires dans la partie nord de la bande de Gaza.

Selon la source, six avions de transport Hercules C 130 chargés d’équipements ont décollé ce matin du Maroc en direction d’Israël. Après un ravitaillement en carburant à l’aéroport Ben Gourion, ils devraient, sauf changement de dernière minute, décoller pour larguer de la nourriture et des équipements humanitaires dans le nord de la bande de Gaza.

Pour rappel, cette initiative marocaine s’inscrit dans la lignée des opérations similaires déjà menées par plusieurs pays, tels que la Jordanie, l’Égypte, les États-Unis, la France, la Belgique et les Pays-Bas. L’opération, conduite sous les directives du Roi Mohammed VI et en coordination avec Israël, vise à offrir un geste de solidarité envers les habitants de Gaza à l’occasion du début du mois de Ramadan.