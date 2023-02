Les ports de Jorf Lasfar et de Casablanca s’accaparent plus de 63% du trafic portuaire

Le trafic global des ports gérés par l’Agence nationale des ports (ANP) s’est établi à 6,61 millions de tonnes (MT) en janvier 2023, en repli de 12,9% par rapport au même mois de l’année dernière. Les ports de Jorf Lasfar et de Casablanca s’accaparent plus de 63% de l’activité sur la même période .

Par port, la répartition fait ressortir une domination des ports de Jorf Lasfar et de Casablanca avec des parts respectives de 32% et 31,2%, suivis de Safi (14,1%), d’Agadir (9,1%), de Mohammedia (6,3%), de Nador (4,3%) et de Laâyoune (2,5%). S’agissant du mode de conditionnement, l’ANP indique que les vracs solides ont constitué 62% du trafic global à fin janvier2022, devant les vracs liquides (21,5%), les conteneurs (13,9%) et le roulier (1,2%).

