Marché du chocolat à tartiner. Emergence des marques locales

Au Maroc, le marché du chocolat à tartiner connaît une véritable révolution. Alors que les marques internationales ont longtemps régné en maîtres, une vague de nouveaux acteurs marocains émerge, dont certains commencent à faire leur place aux côtés des géants étrangers. Dernièrement, l’acquisition de Nutkao, leader italien de la pâte à tartiner, par la société marocaine Teralys illustre cette dynamique prometteuse.

Le secteur du chocolat à tartiner au Maroc est en plein essor, avec une multitude de nouvelles marques marocaines qui s’installent sur ce créneau. Elles se distinguent par leur sensibilité aux goûts locaux et leur capacité à innover. Selon un expert de l’agroalimentaire ayant 36 ans d’expérience, «c’est un marché porteur et en nette évolution ».

Riche en opportunités, le marché attire des entrepreneurs audacieux qui cherchent à capturer l’attention des consommateurs marocains. Ces nouvelles marques s’efforcent non seulement de rivaliser avec les géants étrangers, mais également de répondre à une demande croissante pour des produits plus authentiques et de qualité.

La bataille des marques

Historiquement, les marques internationales ont dominé ce secteur grâce à leur visibilité et à des coûts de fabrication souvent inférieurs. Toutefois, cette situation est en train de changer. Les marques marocaines, tout en reconnaissant la puissance des acteurs étrangers, misent sur la qualité de leurs produits. En effet, l’expert souligne que « les entreprises marocaines doivent jouer sur le coût des matières premières, car en termes de qualité, elles sont meilleures ».

L’établissement de ces nouvelles marques ne se limite pas à la simple imitation des produits étrangers. Les producteurs locaux intègrent des ingrédients de première qualité et adoptent des recettes qui répondent mieux aux attentes des consommateurs marocains. Cela leur permet de construire une réelle identité de marque, en jouant sur des caractéristiques comme l’authenticité et le goût.

L’Acquisition de Nutkao : Un Signal Fort

L’un des événements récents marquants de ce marché a été l’acquisition de Nutkao par Teralys. Cet achat souligne la volonté des entreprises marocaines de se renforcer et de s’imposer sur le marché du chocolat à tartiner. Nutkao, reconnu pour sa qualité et son expertise, offre à Teralys une opportunité de diversifier son offre tout en capitalisant sur le savoir-faire européen.

Cet investissement est un signe que le secteur alimentaire marocain s’ouvre davantage à des collaborations stratégiques, ce qui pourrait profiter à l’économie nationale dans son ensemble. En renforçant leur présence sur le marché, ces entreprises locales sont également en mesure de stimuler l’emploi et d’augmenter leur compétitivité.

Pour rappel, la filiale du fonds d’investissement Al Mada, TERALYS, spécialisée dans le secteur agroalimentaire, vient de dévoiler la signature d’un protocole d’accord pour acquérir NUTKAO, l’un des principaux acteurs européens dans la transformation du cacao et des protéines végétales, dans le cadre d’un processus concurrentiel international. Cette opération sera finalisée après obtention des autorisations administratives nécessaires.

Avec cette deuxième opération majeure, TERALYS renforce son engagement dans le domaine de l’agro-industrie tout en annonçant sa volonté d’acquérir NUTKAO. Fondée en 1982, NUTKAO est reconnue pour sa production et sa distribution de produits à base de cacao, de noisette et de pistache. L’entreprise possède des sites de production en Italie, mais aussi en Belgique et aux États-Unis, ainsi qu’une unité de transformation du cacao au Ghana.

Une Concurrence de plus en plus rude

Alors que la concurrence s’intensifie, les marques marocaines doivent continuer à innover et à se diversifier pour se démarquer. Le savoir-faire local, allié à des stratégies marketing efficaces, pourrait bien faire la différence. Avec une consommation de chocolat en constante augmentation, les marques locales ont l’occasion d’éduquer les consommateurs sur la valeur de leurs produits et d’encourager le soutien à l’industrie nationale.

Avec le lancement de toutes les nouvelles marques, le marché du chocolat à tartiner au Maroc est à un tournant. D’ailleurs, la section sur les rayons de supermarchés reflète bien cette diversité et laisse présager un potentiel prometteur.