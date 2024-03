Maroc : la BEI fait le point sur ses actions

Depuis 2020, la Banque Européenne d’Investissement a injecté plus de 1,5 milliard d’euros dans l’économie réelle pour la mise en œuvre de projets dans des secteurs clés de développement du pays.

L’heure est au bilan à la Banque européenne d’investissement. Selon une communication récente de la banque, « la BEI continue à être un partenaire fort du Royaume en soutien à ses priorités stratégiques, notamment pour la reconstruction post-séisme ainsi qu’en appui au Fonds Mohammed VI pour l’Investissement (FM6I) ».

Lors d’une rencontre avec la presse, la Banque européenne d’investissement, à travers BEI Monde, a présenté ses résultats au Maroc en 2023 avec 320 millions d’euros (environ 3,5 milliards de dirhams) de nouveaux financements en faveur de projets axés sur le développement économique régional, la gestion inclusive et durable des forêts ainsi qu’en appui aux petites et moyennes entreprises. Selon la même source, la Banque a maintenu en 2023 un niveau élevé de versements de l’ordre de 161 millions d’euros dans les secteurs privé et public, pour soutenir les entreprises et l’activité économique du secteur public, portant ainsi la somme des injections dans l’économie nationale à plus de 1,5 milliards d’euros depuis 2020.

La durabilité au centre de la vision de la BEI

En 2023, la BEI a mobilisé 100 millions d’euros pour la gestion inclusive et durable des forêts dans les parcs nationaux et les bassins versants, en particulier dans les régions montagneuses. Ce projet développé en coordination avec le programme de l’Union européenne « Terre Verte » ambitionne d’améliorer les conditions de vie des populations locales et de renforcer la résilience des écosystèmes face au changement climatique tout en réduisant les risques d’inondation et d’érosion.

Avec un investissement de 115 millions d’euros en faveur de Medz, filiale de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), pour l’expansion et le développement de 10 technopoles stratégiquement répartis dans 5 régions du Maroc, la Banque s’est fixé comme objectif de stimuler davantage la croissance et la compétitivité nationale.

Une forte présence auprès des PME

En soutien aux PME, la Banque a également durant cette année alloué 55 millions d’euros à CaixaBank à travers l’initiative « Tajawouz » pour faciliter l’accès au financement. De plus, la Banque a également accordé un prêt de 50 millions d’euros à la Banque Centrale Populaire (BCP) pour appuyer le développement des très petites et moyennes entreprises, dans le cadre du programme pour la compétitivité et le commerce. Dans ce cadre, la Banque a lancé deux autres initiatives au bénéfice des entreprises marocaines. D’une part, un guide sur la décarbonation pour soutenir les entreprises dans leur transition verte. D’autre part, une plateforme digitale gratuite nommée Tatwir TPME à l’attention des cadres et dirigeants d’entreprises pour renforcer leurs capacités managériales, organisationnelles et techniques.

Pour rappel, cet engagement accru de la BEI au Maroc en 2023 s’inscrit parfaitement dans l’ambition de la stratégie Global Gateway de l’Union européenne et le Plan économique et d’investissement du nouveau programme pour la Méditerranée lancé en 2021.