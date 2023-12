Moussahama I : un fonds d’investissement bientôt trentenaire !

Le doyen des fonds d’investissement Moussahama I sera-t-il liquidé bientôt ?

Ce véhicule créé il y a près de trente ans et qui avait été pionnier dans le lancement du private equity au Maroc est toujours en exploitation. Et dire que Moussahama I est entré en phase de désinvestissement il y a déjà presque deux décennies soit dans la foulée de sa transformation en 2007, en un véritable fonds d’investissement à durée de vie limitée et ayant un mandataire de gestion distinct, en l’occurrence Chaabi Moussahama qui gère également le fonds Moussahama II qui a vu le jour en 2008 et qui fait partie d’Upline Investment, bras armé du groupe Banque Centrale Populaire (BCP) dans les métiers du capital investissement.

Un an avant cette transformation, la BCP avait racheté les 42% du capital de Moussahama I qu’elle ne détenait pas encore auprès des actionnaires minoritaires que furent la BNDE, Bank Al Amal, BMCE Bank et la Banque Européenne d’Investissement.

En 2013, l’actionnaire unique avait même orchestré une restructuration du capital incarnée dans un coup d’accordéon destinée à nettoyer le passif que tout le monde avait interprété comme ultime opération avant la liquidation. Et depuis, c’est le silence radio.

Il faut dire que malgré les efforts du gestionnaire à liquider toutes les lignes du portefeuille de participations (dont notamment Maroc Extraction, Locasom Budget, OMIA, Régional Airlines ….), certains investissements ont mal tourné comme MAC/Z (fonderie actuellement en liquidation) ou encore Stroc Industrie (opérateur de construction métallique coté en bourse en redressement judiciaire depuis plusieurs années). D’où les difficultés d’en sortir pour liquider, enfin, ce fonds bientôt trentenaire, Moussahama I. A suivre.