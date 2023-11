Nissan Qashqai e-Power. Un bloc électrique inédit et très astucieux

C’est acté ! La technologie e-POWER de Nissan est arrivée dans le Royaume, plus exactement au sein des showrooms de l’importateur de la marque, à savoir la Société Marocaine des Voitures Nipponnes (SMVN), filiale du groupe Auto Hall. L’occasion pour l’opérateur de lancer le Nissan Qashqai e-POWER, une variante full hybrid du célèbre SUV japonais qui a eu recours à une technologie inédite. Et pour cause, le moteur thermique ne sert strictement qu’à alimenter son homologue électrique. Revue de détail.

C’est un Qashqai inédit qui amorce de nouveau son retour dans le segment très en vogue des crossovers dans le Royaume. Faut-il se souvenir que ce même Qashqai a été un précurseur, sinon le précurseur dans le segment des crossovers depuis son apparition en 2007. Justement, la dernière génération du modèle, qui a fait récemment peau neuve, s’est aussi convertie à la mobilité propre. Elle étrenne pour cela la technologie e-POWER de Nissan, un élément clé de la stratégie d’électrification du constructeur automobile japonais. Concrètement, ce système est composé d’une batterie haute puissance, d’un générateur, d’un onduleur, d’un moteur électrique de 140 kW de taille et de puissance comparables à ceux des modèles 100 % électriques de Nissan. On recense également sous le capot un trois-cylindres 1,5 litre essence turbo. Sauf que ce dernier a une fonction tout autre.

«Le système e-Power est une technologie passerelle pour notre stratégie d’électrification en Afrique. C’est une technologie de transition entraînée par un moteur 100% électrique, offrant une expérience de conduite de véhicule électrique (EV), sans avoir besoin de recharge», s’est exprimé lors de la révélation dans le Royaume du véhicule Maciej Klenkiewicz, Directeur général de Nissan Afrique du Sud et des marchés indépendants d’Afrique.

En somme, la rotation des roues, exclusivement entraînée par le moteur 100% électrique, procure une accélération instantanée et une conduite plus silencieuse. Contrairement à un hybride traditionnel, le seul rôle du moteur thermique est d’alimenter une batterie, qui ravitaille alors le moteur électrique qui, à son tour, entraine les roues. Auquel cas, la motorisation e-POWER, qui génère 188 chevaux au total, ne nécessite aucune recharge électrique. De quoi parcourir jusqu’à 1 000 kilomètres avec un seul plein sans se soucier de devoir s’arrêter pour recharger à une quelconque borne électrique. Pratique non ?

Mais quid de l’expérience de conduite ? Pression sur le bouton de démarrage: aucun bruit de filtre, le Qashqai s’élançant dans le silence absolu. Et dans les premiers mètres de roulage, on ne perçoit aucune secousse, que de l’onctuosité ! En fait, l’engin étant propulsé uniquement par le moteur électrique, le couple est fourni aux roues sans retard, contrairement à ce qui se produit souvent avec un hybride traditionnel où, lors de fortes accélérations, il peut y avoir un décalage entre l’augmentation du régime moteur et l’accélération elle-même. Pour peu que l’on appuie franchement sur l’accélérateur, le couple de 330 Nm disponible immédiatement dynamise les démarrages et les relances, suffisantes pour affronter les reliefs comme le poids des passagers. Bref, la réponse instantanée du système e-POWER offre une expérience de conduite plaisante dans toutes les situations, comme nous avons pu le constater lors d’un aller-retour entre Casablanca et El Jadida. La tenue de route est très soignée avec un comportement stable.

À noter que ce Qashqai 100% propre dispose du «e-Pedal Step» dès la finition d’entrée de gamme, un système propre à Nissan. Elle consiste en une pédale qui permet d’éliminer les contraintes de la conduite urbaine où le conducteur déplace en permanence son pied entre l’accélérateur et le frein. En clair, le système permet d’accélérer et de freiner en utilisant uniquement l’accélérateur. Cela demande juste un petit temps d’adaptation rapide au conducteur pour dompter et profiter des bienfaits du système. Techniquement, lors de la décélération et du freinage, l’énergie cinétique est récupérée et envoyée à la batterie pour optimiser l’efficience.

Pour ce qui est de la présentation et de l’habitabilité du Qashqai, le verdict est plus que flatteur. Spacieux et plaisant, l’habitacle dispose de matériaux bien agencés et qualitatifs, assortis d’une finition très appréciable. Les places arrière sont confortables ; de même que le volume du coffre varie de 455 litres à 1 552 litres. Vraiment pas mal, surtout lorsque l’on rabat la banquette. Rouler en permanence à l’électrique sans jamais brancher le véhicule, et sans avoir de contraintes en termes de recharge, la technologie e-POWER de Nissan l’a fait. Ce qui permet à ce Qashqai de cocher toutes les cases du succès. Ajoutez-y une offre de lancement très attractive qui débute à 390.000 DH et qui ne manquera pas de séduire les aficionados du genre.