Depuis ses premiers pas dans le monde de la presse, l’ambition d’Omaima Gouitaa a toujours été de devenir une voix de la communication et une force de changement.

Ayant eu le privilège exceptionnel d’apprendre auprès des meilleures institutions, elle a débuté son parcours à l’Agence Marocaine de Presse. Cette première expérience lui a ouvert les portes vers une opportunité encore plus enrichissante au sein du prestigieux groupe panafricain Jeune Afrique. Finalement, c’est au sein du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts qu’elle a trouvé sa véritable vocation en tant que Conseillère en communication.

Travailler dans le secteur agricole est bien plus que ce qu’elle aurait osé espérer. Appartenant elle-même à une famille de petits agriculteurs de la région de Fès-Meknès, plus précisément de Tizeghouane, Senhajat Chems, Province de Taounate, elle a toujours eu à cœur de contribuer au bien-être de cette communauté à laquelle elle appartient avec fierté. « Aujourd’hui, c’est avec une grande implication et passion que j’exerce ce métier, consciente de l’importance vitale de l’agriculture pour notre pays », nous confie-t-elle.

De plus, le travail au sein du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts offre à Omaima Gouitaa un environnement qui croit en la jeunesse marocaine, un environnement riche en talents, lui offrant ainsi l’opportunité d’apprendre des meilleurs profils du pays, ce qui lui a permis de grandir professionnellement et personnellement.

Elle nous rappelle d’ailleurs que la stratégie sectorielle « Génération Green » accorde une place spéciale à la femme, reconnaissant son rôle essentiel dans le développement agricole. En tant que femme engagée, Omaima est fière de contribuer à cette initiative qui promeut l’inclusion des femmes dans tous les aspects du secteur agricole. Son travail au sein du Ministère est bien plus qu’une simple occupation professionnelle, « c’est une mission sacrée ». Dans ces temps difficiles pour le secteur agricole, elle s’efforce de contribuer comme elle peut, à son échelle, et auprès de toute l’équipe du ministère à l’amélioration des conditions des agriculteurs, conscients que leur travail est le pilier de la nation.

« Chaque jour, je me lève avec la conviction profonde que mon engagement est une chance inestimable de servir mon pays du mieux que je peux et de contribuer à son développement », conclut-elle.