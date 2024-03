Pourquoi les étudiants marocains sont une aubaine pour la France?

Il y a quelques semaines, la Cour constitutionnelle française a annulé la très controversée «caution retour» infligée aux étudiants étrangers dans la Loi sur l’immigration. Une décision de bon sens lorsque l’on sait que les étudiants étrangers constituent une véritable aubaine pour la France.

Dans la Loi sur l’immigration préparée et dévoilée il y a quelques mois par le ministère français de l’Intérieur, il était question d’imposer le versement d’une « caution retour » aux étudiants étrangers souhaitant faire leurs études en France. Une décision qui a vivement provoqué une polémique aussi bien chez les étudiants qu’auprès des universités françaises. Face à la controverse, le gouvernement français a fait marche arrière et annulé la « caution retour ».

Chaque année, des dizaines de milliers d’étudiants étrangers poursuivent leurs études en France. Un pays que choisissent des milliers de Marocains pour poursuivre leur apprentissage une fois le bac obtenu. Les Marocains constituent d’ailleurs le premier contingent d’étudiants étrangers en France. En 2019-2020 par exemple, la France comptait environ 47 000 étudiants marocains inscrits dans ses universités et établissements d’enseignement supérieur. Pourtant, des voix s’élèvent en France, poussées par certains relents électoralistes voire souverainistes, pour que la France réduise le nombre de visas accordés aux étudiants étrangers. Mais ces pressions sont loin de rendre service à la France, à son influence dans le monde et même à son économie.

Au moment où les grandes puissances, à l’instar de la Chine notamment, offrent diverses bourses aux étudiants étrangers et anglicisent de plus en plus le cursus, la France est toujours à la traîne puisque il y a encore quelques années, rares étaient les universités françaises où des cursus en langues anglaises étaient dispensés. Dans un monde de plus en plus mondialisé, où l’anglais est devenu la nouvelle lingua franca, rester attaché à un modèle national basé sur une langue nationale unique n’est pas la meilleure manière d’attirer des compétences internationales. Le journal Le Monde ne s’y est d’ailleurs pas trompé en estimant que « pour exister dans un monde globalisé, écoles et universités doivent attirer les meilleurs, peu importe le lieu de naissance ».

Un apport financier pour l’économie française

Financièrement, les étudiants étrangers injectent beaucoup d’argent dans l’économie française. Dans un récent article paru dans le journal Le Monde, ce dernier souligne que « les internationaux qui font leurs études en France rapportent 5 milliards d’euros par an pour le pays ». Les étudiants marocains, qui se comptent par dizaines de milliers, constituent donc une véritable manne pour la France. En plus des frais de scolarité, ils dépensent en moyenne environ 10 000 à 15 000 euros par an en frais de logement, de nourriture, de transport et d’autres dépenses courantes. Avec un effectif d’environ 47 000 étudiants marocains, cela représente un apport financier significatif pour l’économie locale, estimé à plusieurs centaines de millions d’euros chaque année.

Outre l’aspect financier, cet important contingent d’étudiants marocains peut également avoir pour vocation de constituer une main-d’œuvre qualifiée dont la France a aujourd’hui grandement besoin. Après l’obtention de leur diplôme, de nombreux étudiants marocains choisissent de rester en France pour travailler. En 2020, par exemple, près de 25% des étudiants étrangers diplômés en France sont restés dans le pays pour travailler. Les étudiants marocains apportent avec eux leurs compétences et leur expertise dans divers domaines, contribuant ainsi à renforcer la main-d’œuvre française et à stimuler l’innovation et la productivité.

Les étudiants marocains créent aussi une formidable passerelle entre les peuples français et marocain. Les échanges éducatifs et culturels entre la France et le Maroc favorisent le renforcement des liens diplomatiques entre les deux pays. Environ 6 000 étudiants français étudient également au Maroc chaque année, ce qui crée un échange mutuel et renforce la compréhension et l’amitié entre les deux nations. Ces relations étroites contribuent à promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines, tels que l’éducation, la recherche, la culture et l’économie.