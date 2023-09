Tana Africa Capital quitte le réseau d’écoles marocain d’International Education Group, cofondé avec Elalamy

Tana Africa Capital qui a cofondé l’IEG en 2015 avec le groupe d’investissement marocain Saham de l’ancien ministre de l’Industrie et du commerce et le fonds d’investissement, s’en va huit ans après son entrée dans le tour de table de ce groupe d’enseignement. En effet, la holding d’investissement panafricaine a annoncé dans un communiqué avoir cédé l’ensemble de ses parts à Globeducate, l’un des principaux groupes mondiaux d’éducation, avec plus de 60 écoles bilingues et internationales haut de gamme et des programmes en ligne, dans 12 pays.

Huit ans après avoir cofondé avec le groupe marocain Saham la coentreprise « International Education Group (IEG) », qui regroupe des écoles primaires et secondaires au Maroc et aux Pays-Bas, le fonds d’investissement Tana Africa Capital (joint-venture entre le family office du milliardaire sud-africain Oppenheimer et le fonds singapourien Temasek) quitte le navire laissant sa place à Globeducate, l’un des principaux réseaux d’enseignement scolaire à l’échelle internationale.

Lire aussi | Le marocain Urbagec remporte haut la main le marché de construction du nouveau Centre Hospitalier de Béni Mellal

Pour rappel, l’IEG, créé par le groupe marocain Saham et Tana Africa Capital, est un réseau d’écoles comptant plus de 4 500 élèves répartis dans trois écoles au Maroc (lycée Français Guy de Maupassant à Casablanca, lycée Français Sophie Germain à Rabat et l’École Trilingue Internationale -ex Sana Val d’Anfa- à Casablanca) et une école aux Pays-Bas (Ecole Française Internationale d’Amsterdam). Si le montant de l’opération n’a pas été dévoilé, la transaction, elle, a été dirigée par la banque d’investissement NOMURA, le conseiller financier Deloitte, le conseiller juridique Clifford Chance et le conseiller opérationnel/éducatif Afaya Partners. Saham et Tana ont été conseillés par la banque d’investissement Rothschild & Co, les conseillers financiers Ernst & Young et le conseiller juridique Naciri & Associés Allen & Overy.

« Saham est ravi de s’associer à Globeducate pour continuer à soutenir l’IEG. Globeducate est un partenaire prestigieux avec lequel nous partageons les mêmes valeurs et ambition. Son entrée au capital d’IEG est une reconnaissance de la qualité du travail accompli depuis 2015 et que nous aurons à cœur de poursuivre ensemble. », a déclaré Amine Lahrichi, Secrétaire Général en charge des Opérations chez Saham.

Lire aussi | Fraude et factures fictives. Nouveau verrou dans le Code général des impôts

Pour sa part, Luca Uva, PDG de Globeducate, s’est dit également ravi « de ce qui a été accompli jusqu’à présent au sein d’IEG, avec la participation de Saham. « Nous sommes impatients de travailler avec toute l’équipe du réseau IEG pour continuer à offrir l’excellence en éducation à l’ensemble de sa communauté. Il s’agit d’un développement passionnant à la fois pour Globeducate et pour l’IEG. Les écoles IEG bénéficieront d’un accès à des éducateurs de classe mondiale, d’expériences d’apprentissage passionnantes et de plateformes d’enseignement de pointe. », dit-il.