Urbanisation. Le Maroc gagne une place à l’échelle africaine

Lire aussi | Le turc LC Waikiki dépasse un milliard de dirhams de vente au Maroc

Le Maroc arrive tout de même à réduire très légèrement le gap qui le distance du top 10 de l’Afrique et dont le taux d’urbanisation moyen se situe à 74%. Un peloton formé de pays africains assez hétéroclites pour ce qui est du niveau de développement socio-économique, mais qui ont en commun une urbanisation galopante, parfois anarchique et n’ayant rien de vertueux, ni socialement ni d’un point de vue environnemental.

On y trouve aussi bien nos trois voisins maghrébins de l’est (Libye, Tunisie et Algérie), que des pays francophones (Djibouti, Congo, Guinée Equatoriale et Gabon), lusophone (Angola) ou encore anglophones (Afrique du Sud et Botswana). Un autre pays lusophone, en l’occurrence le Cap Vert, dépasse le Maroc en se positionnant au 11ème rang africain avec un taux d’urbanisation de 67% (identique à celui du Gabon qui ferme la marche du top 10).

Lire aussi | Madrid. Nouvelle offensive de l’ONMT en Europe

Sur une tendance de dix voire vingt ans, ces statistiques démontrent que le Maroc connaît un ralentissement de sa tendance d’urbanisation comparativement à d’autres pays africains (dont certains qui nous dépassent aujourd’hui étaient à moins que 10% en 1960 contre 29% pour le Maroc) et ce, en écho au ralentissement de l’exode rural, principal moteur de l’urbanisation jusqu’en 2000. Ce qui est sans doute une chance inouïe pour les autorités marocaines qui se sont montrées totalement incapables de jeter les bases d’un urbanisme inclusif et maîtrisé et à réduire les disparités territoriales et à qui la «trêve » actuelle accorde une occasion pour se rattraper au moindre coût.