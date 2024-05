À seulement 20 ans, Bilal El Khannouss sacré meilleur joueur du championnat belge [Vidéo]

Bilal El Khannouss, l’international marocain et talentueux milieu de terrain du KRC Genk, a été élu meilleur joueur de la saison 2023-2024 de la Pro League belge.

À seulement 20 ans, l’international marocain a réalisé une saison exceptionnelle, ponctuée de performances remarquables et d’un impact indéniable sur le jeu de son équipe.

Morocco international Bilal El Khannouss has been named KRC Genk’s Player of the Season.



An honor well-earned for the 20-year-old’s efforts, as he made 39 appearances for the Belgian team in all competitions this season, scoring 3 goals and providing 6 assists.… pic.twitter.com/FOdoWAkV32