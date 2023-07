Abdellah El Mouadden : «Nous aspirons à devenir le leader du marché des voitures électriques» [Interview]

Faisant suite au lancement du nouveau SUV premium SERES 5 au Maroc, Abdellah El Mouadden, Directeur Général d’Africa Motors, revient plus en détail à travers cet entretien sur la stratégie de développement de la marque SERES dans le segment du tout électrique et sur ses ambitions futures dans le Royaume.

Abdellah El Mouadden : En tant que précurseur de l’introduction de la première marque 100% électrique au Maroc, notre approche consistait à sensibiliser les consommateurs sur les avantages des véhicules électriques en parallèle avec le développement d’une infrastructure de recharge fiable à travers le pays. Ces efforts ont porté leurs fruits, nous avons lancé avec succès le modèle SERES 3 et nous avons observé une augmentation significative de la demande de voitures électriques au Maroc. C’est impressionnant de voir l’intérêt et la curiosité de la clientèle. Nous nous attendons à une nouvelle ère dans la mobilité électrique au Maroc.

Challenge : Vous venez de lancer dans le Royaume le SUV Sport premium SERES 5. Quelles sont vos attentes avec ce nouveau véhicule ?

A.E.M : Le lancement du nouveau modèle SUV Sport premium SERES 5 est une étape importante dans notre stratégie de développement de la voiture électrique au Maroc. Ce modèle combine à la fois performances exceptionnelles, design élégant et confort intérieur. Il dispose d’une autonomie étendue, ce qui le rend idéal pour les longs trajets. De plus, il est équipé de technologies avancées pour une expérience de conduite connectée et sécurisée. Nous croyons que ce modèle répondra aux attentes des clients marocains en leur offrant une alternative électrique haut de gamme dans le segment des SUV.

Challenge : Qu’en est-il de l’élargissement de votre gamme de voitures électriques au Maroc et de votre vision à long terme pour le développement de la voiture électrique dans le pays ?

A.E.M : Notre vision à long terme, est de contribuer activement à une transition vers une mobilité plus durable au Maroc. Nous aspirons à devenir le leader du marché des voitures électriques en offrant une gamme complète de modèles VP et VUL répondant aux besoins et aux préférences des consommateurs. Nous prévoyons également, que le pays va continuer à investir dans l’expansion des infrastructures de recharge afin de faire de la voiture électrique une option plus pratique pour nos clients. Notre objectif ultime consistera à aider et à promouvoir une mobilité respectueuse de l’environnement dans notre pays.

