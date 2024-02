CAN 2023 : l’Afrique du Sud bat le Cap Vert aux tirs au but et affrontera le Nigeria en demi-finale

L’Afrique du Sud s’est qualifiée pour le dernier carré de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, à la faveur de sa victoire sur le Cap Vert aux tirs au but (2 à 1, 0-0 après prolongations), samedi soir au stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro.



En demi-finale, l’Afrique du Sud retrouvera le Nigeria qui a éliminé la veille l’Angola par 1 but à 0. L’autre demi-finale opposera la RD Congo à la Côte d’Ivoire. Les Ivoiriens ont battu plus tôt le Mali (2-1, après prolongations), tandis que la RDC a disposé, vendredi, de la Guinée par 3 buts à 1.

Lire aussi | CAN 2023: Fin de parcours pour la Mauritanie, éliminée par le Cap-Vert [Vidéo]

Invaincus depuis le début de la compétition, les Cap-Verdiens, qui ont écarté la Mauritanie en huitièmes (1-0), rêvaient d’accéder pour la première fois de leur histoire au dernier carré. Les Requins Bleus avaient remporté deux de leurs trois matches en phase de poules face au Ghana (2-1) et au Mozambique (3-0), avant d’accrocher l’Égypte (2-2).



De son côté, l’Afrique du Sud a pris le meilleur sur la sélection marocaine (2-0) en huitièmes. En phase de poules, les Bafana Bafana avaient connu un premier tour poussif en démarrant par une défaite face au Mali (2-0) avant de se racheter face à la Namibie (4-0). Ils ont, ensuite, assuré l’essentiel en se neutralisant face à la Tunisie (0-0).



Les deux sélections n’ont pas pu se départager au terme de la première période, marquée par des tentatives de part et d’autre, mais sans incidence sur le tableau d’affichage.



La deuxième période et les prolongations ont, elles aussi, connu une rivalité intense entre les deux protagonistes, qui ont fini par se quitter dos à dos.



Au terme de la séance des tirs au but, les Sud-africains ont décroché le ticket des demi-finales grâce notamment au gardien Ronwen Williams qui a arrêté quatre tirs au but.