CIH BANK : Nouvelle avancée pour la clientèle à travers le lancement du service Apple Pay

Simple à utiliser, il suffit de cliquer deux fois sur son iPhone ou son Apple Watch et de rapprocher l’appareil d’un TPE pour effectuer tout paiement sans contact. Tout achat réalisé par Apple Pay est sécurisé et authentifié avec Face ID, Touch ID, le mot de passe de l’appareil ou encore avec un code de sécurité dynamique unique.

Cette solution de paiement est acceptée dans de nombreux commerces et enseignes, tels que les épiceries, les pharmacies, les restaurants, les cafés et les magasins de détail, offrant ainsi aux clients une expérience de paiement pratique et sécurisée.

Que ce soit via des applications ou sur le Web grâce au navigateur Safari, Apple Pay peut être utilisée sur les appareils Apple tels que l’iPhone, l’iPad et le Mac, pour des achats rapides, faciles et sécurisés. Les clients n’ont plus besoin de créer de compte ou de saisir à plusieurs reprises leurs informations de livraison et de facturation.

La sécurité et la confidentialité des données des clients sont des priorités absolues pour CIH BANK. Apple Pay garantit la protection des informations de paiement en ne stockant jamais les numéros de cartes bancaires sur les appareils ou les serveurs d’Apple. Un numéro de compte d’appareil unique, crypté et stocké dans une puce sécurisée conforme aux normes de l’industrie, est attribué pour sécuriser les transactions sur chaque appareil.

Pour configurer Apple Pay sur un appareil, il suffit d’ouvrir l’application Cartes, de sélectionner « + » puis suivre les étapes indiquées pour ajouter toute carte de crédit ou de débit CIH BANK. Une fois la carte ajoutée sur l’iPhone, l’Apple Watch, l’iPad ou le Mac, les clients peuvent immédiatement profiter des avantages et des bénéfices offerts par les cartes de CIH BANK tout en utilisant Apple Pay sur leur appareil.