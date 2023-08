Fonds Mohammed VI pour l’Investissement : les choses sérieuses commencent

Lire aussi | Le groupe Bennani investit 200 MDH pour la décarbonation de ses supermarchés

C’est dire que le mois de septembre sera des plus studieux pour Mohamed Benchaaboun, l’actuel directeur général du Fonds souverain (ex ministre des Finances et patron de la BCP) et son équipe et qui est assistée dans cet exercice d’un des Big 4 (la filiale marocaine de Deloitte).

Au total, pour les quatre thématiques objet de l’appel d’offres susmentionné, à savoir la PME, l’industrie, l’agriculture et le tourisme, il devra mobiliser plus de 10 milliards de dirhams sur l’enveloppe totale de 15 milliards de dirhams destinée à doper l’industrie du private equity au Maroc et bénéficier aux acteurs économiques pour renforcer leurs fonds propres avec un effet multiplicateur de 3 fois. Le reste des fonds sera alloué aux deux thématiques restantes (startup et infrastructure).

Dans l’attente des résultats définitifs, les PME marocaines et les projets en rapport avec les thématiques retenues devront attendre S2 2024 au moins avant que les process de création et des fonds d’investissement n’aboutissent et surtout ceux de leur agrément par l’AMMC !