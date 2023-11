Résidentiel. Le Groupe Allali repousse les limites avec un investissement de 200 MDH

Ce projet résidentiel localisé à Zenata se distingue par son architecture contemporaine, ses infrastructures modernes et respectueuses de l’environnement, ainsi que son engagement en faveur de la nature et du bien-être, plaçant ainsi l’expérience résidentielle au cœur de son concept. Zoom sur ce projet immobilier novateur qui redéfinit les normes.

Dans le secteur de l’immobilier, une compréhension approfondie des tendances actuelles et émergentes est essentielle pour anticiper les mutations urbaines de la ville de demain. L’enjeu pour les professionnels de l’immobilier est d’adapter leurs services et répondre de manière proactive aux besoins changeants de leurs clients. En restant constamment informés des évolutions du marché et des préférences des futurs occupants, les acteurs de l’immobilier peuvent jouer un rôle clé dans l’accompagnement de leurs clients vers la ville de demain.

C’est dans ce contexte que le Groupe Allali, acteur majeur de l’industrie immobilière marocaine, repousse les limites de l’immobilier en proposant Life City Zenata, un projet novateur axé sur l’harmonie avec la nature et le bien-être des habitants. Avec un investissement de 200 millions de dirhams et la création de plus de 700 emplois, ce projet s’inscrit dans une démarche intelligente et respectueuse de l’environnement, offrant un mode de vie équilibré à ses résidents.

Life City Zenata, une œuvre architecturale contemporaine signée Amine Kanouni du cabinet KS Studio, est située au cœur de l’Eco-cité Zenata, entre Casablanca et Mohammedia. Ce projet résidentiel comprend 274 unités de studios et d’appartements de 2 à 4 chambres, offrant un cadre de vie agréable et convivial doté des dernières infrastructures.

La résidence fermée et sécurisée est conçue pour allier esthétique et respect de la nature. Des matériaux durables et écologiques sont utilisés, tels que le marbre dans les salons, le parquet dans les chambres, et une peinture décorative. L’ensemble est agencé de manière à créer une atmosphère propice à la douceur de vivre. De plus, des mesures telles que l’isolation verticale et horizontale, la climatisation Inverter et l’utilisation d’électroménagers haut de gamme contribuent à optimiser la consommation d’énergie et à réduire les déchets.

« Le projet Life City Zenata symbolise notre volonté de redéfinir le concept de la cité comme centre de vie autonome et d’adhérer à la vision royale de concevoir des villes intelligentes et éco-responsables », explique Fayçal Allali, Directeur Général du Groupe Allali.

Renouer avec une vie de quartier chaleureuse

Pour son promoteur, vivre dans la résidence Life City Zenata offre aux habitants la possibilité de renouer avec une vie de quartier chaleureuse, à l’instar des médinas marocaines. Des espaces verts parfaitement aménagés, des piscines, une salle de sport, un terrain de padel et un kids club contribuent à créer une atmosphère sereine où le bien-être est privilégié. De plus, la proximité des écoles, hôpitaux, grandes surfaces et commerces divers facilite la vie quotidienne des résidents.

Le Groupe Allali, fidèle à son engagement envers le développement durable, conçoit des projets immobiliers de qualité tout en favorisant les espaces verts, les activités culturelles et de loisirs, ainsi que les événements sportifs. En mettant la famille marocaine et ses besoins au cœur de sa réflexion, le promoteur honore le Maroc de demain en proposant des offres résidentielles innovantes qui accordent une importance primordiale à la dimension humaine et au respect de l’environnement.