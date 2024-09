Le gouvernement approuve un important agrandissement de Tanger Automotive City

La zone franche d’exportations Tanger Automotive City (TAC) va plus que doubler de taille, afin de répondre à la demande croissante des investisseurs industriels.

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi 12 septembre, un projet de décret ouvrant la voie à un important agrandissement de la superficie de la plateforme industrielle intégrée automobile, qui va passer de 517 hectares à 1.185 hectares à l’avenir.

Située à proximité immédiate de l’usine Renault Nissan, Tanger Automotive City est un catalyseur de croissance pour l’industrie automobile du Nord du Maroc.

Elle permet aux équipementiers et sous-traitants automobiles de se développer sur un marché compétitif, dépendant d’une innovation technologique continue.

Aujourd’hui, l’écosystème automobile Tanger Med abrite plus de 150 opérateurs de niveaux 1, 2 et 3, générant plus de 40 000 emplois directs et représentant un volume d’investissement supérieur à 4 milliards USD.

Développée en 2013 par l’Agence Spéciale Tanger Med (TMSA), la plateforme offre un accès direct au port de Tanger Med (22 km) et Tanger Free Zone (20 km), assurant ainsi des livraisons par camion vers l’Europe du Nord en moins de 48 heures.

L’écosystème automobile implanté dans cette zone connaît un développement continu, comme en témoigne l’implantation croissante d’équipementiers de premier rang, qui fournissent Renault Tanger et Stellantis Kenitra, mais aussi de constructeurs basés en Europe, comme Hands Corporation, Lear ou Contitech.