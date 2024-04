Le Maroc est-il condamné à un taux de chômage élevé ?

Le taux de chômage s’est accentué, passant de 11,8% à 13% en 2023, selon le HCP. Quelle alternative économique pour baisser la pression ?

Le Maroc face à la crise et à l’après-crise : c’est le titre d’un des rapports de la BAM qui, depuis la crise de 2008, tire la sonnette d’alarme sur le nouveau contexte économique de panique pesant sur bon nombre de pays ces dernières décennies. La crise du Covid, la guerre en Ukraine et ses externalités négatives, les chocs climatiques… Les différentes économies du monde sont confrontées à des défis endogènes qui laissent un goût amer dans cette quête de croissance.

Le Maroc, comme bon nombre de pays, subit les affres de l’après-crise. Même si le dernier rapport de la Banque Mondiale confirme que la croissance marocaine semble stable, certains chantiers, notamment celui de l’emploi, affichent un tout autre décor. Après donc une légère détente en 2022, le taux de chômage a de nouveau augmenté, passant de 11,8% à 13% en 2023, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Pas une nouveauté

Cette hausse provient d’une augmentation de 98 000 chômeurs en milieu urbain et de 40 000 en milieu rural. Le taux de chômage est passé de 5,2% à 6,3% (+1,1 point) en milieu rural et de 15,8% à 16,8% en milieu urbain (+1 point). Il a augmenté de 1,2 point parmi les hommes, passant à 11,5%, et de 1,1 point parmi les femmes (18,3%). Il a également connu une hausse de 1,1 point parmi les diplômés, passant à 19,7%, et de 0,7 point parmi les personnes sans diplôme, passant à 4,9%, détaille l’institution.

Contacté par Challenge, l’économiste Mehdi Lahlou, dans une analyse pragmatique, décrypte cette situation. « Ce problème du chômage n’est pas une nouveauté au Maroc. À travers ce nouveau pic croissant, il faut d’abord commencer par interroger les économistes du RNI sur les 1 million d’emplois promis », alerte notre expert.

Et de préciser : « Ce n’est pas à un cabinet des Big Four qui ne connaît pas les réalités de la matrice économique marocaine de proposer des solutions. En faisant cela, quelque part, on jette un déni sur le travail du nouveau modèle de développement ».

Notons d’ailleurs que le spectre de la hausse du taux de chômage a touché l’ensemble des catégories d’âge. Ainsi, le taux de chômage est passé à 35,8% (+3,1 points) parmi les jeunes de 15 à 24 ans, à 20,6% (+1,4 point) pour les personnes âgées de 25 à 34 ans, à 7,4% (1 point) pour celles de 35 à 44 ans, et à 3,7% pour celles de 45 ans et plus (+0,4 point).

Quelles solutions ?

Selon notre interlocuteur, les solutions à cette problématique sont connues depuis des années. « Aujourd’hui, pour faire face à ce problème, il y a une nécessité d’emblée de trouver un équilibre entre les politiques éducatives et celles de l’emploi, le réaménagement territorial afin de créer des activités dans les zones éloignées, la refonte du commerce extérieur ».

« Je pense que cette problématique structurelle d’un chômage endémique dans notre pays offre des pistes de solution très simples en théorie, mais tellement plus complexes à décliner en pratique », estime de son côté Hicham Bensaid Alaoui, Directeur général d’Allianz Trade. Ce dernier précise que « la base de tout ruissellement positif sur l’ensemble des strates de la population passe par une augmentation mécanique de la croissance économique. Un débat sur la hiérarchisation des chantiers peut toujours se poser, mais le fondement majeur demeure : de combien augmente la richesse produite chaque année. De ce fait, tendre vers les 5 ou 6% de croissance annuelle que chacun appelle de ses vœux , semble un prérequis indispensable. Or, malheureusement, dans le contexte macroéconomique actuel, au niveau mondial, nous ne semblons pas prendre cette orientation, du moins pas à court terme ».

Et d’ajouter: « En parallèle, et à plus long terme, je pense que les réformes en cours du système éducatif sont de nature à améliorer l’employabilité, notamment des jeunes, tout en accroissant la productivité et l’efficience, pour pouvoir provoquer une inflexion de la courbe du chômage ».

« aujourd’hui, il faut dire que c’est en grande partie grâce à l’informel que l’on arrive à sauver les meubles », relève de son côté l’économiste Mehdi Lahlou. Selon un rapport de la Banque Mondiale sur le sujet, « le secteur informel au Maroc est le premier pourvoyeur d’emplois avec un taux de 77,3% de la population active, taux nettement supérieur à celui de l’Égypte (62,5 %) et de la Tunisie (43,9 %), qui ont des caractéristiques et un potentiel comparable. On peut certes déplorer le caractère précaire et fragile de ces emplois mais une chose est sûre, l’informel contribue à la croissance économique et, par là, à la paix sociale ».