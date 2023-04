Le Maroc peut-il devenir un nouveau dragon pour la culture du Pitaya

Pionnier dans la culture du fruit du dragon (également connu sous le nom espagnol de « pitaya ») en Afrique, le Maroc pourrait-il faire de ce fruit tropical un relais de croissance pour ses exportations de fruits et légumes ?

En effet, grâce à la persévérance de quelques acteurs innovants qui ont ouvert la voie, le Maroc s’est déjà positionné en tant qu’exportateur sur le marché mondial et a exporté en 2022 plusieurs dizaines de tonnes du fruit du dragon aux Etats-Unis et en Europe. Et le trend est fortement haussier. Rien que pour Sweet Pitaya, dont le fondateur Omar Lahlou avait été en 2010 le premier agriculteur à avoir introduit le fruit du dragon au Maroc et plus précisément dans la région d’Azzemour, l’objectif est de dépasser la barre des 1.000 tonnes en volume à horizon cinq ans.