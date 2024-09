Le Maroc renforce sa défense : 40 missiles américains pour équiper ses F-16

Le Maroc s’apprête à franchir une nouvelle étape dans le renforcement de ses capacités militaires avec l’acquisition de quarante missiles AGM-154C Joint Stand Off Weapons (JSOW) auprès des États-Unis.

Annoncée officiellement par le Département d’État américain, cette transaction s’inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays et s’élève à 250 millions de dollars. Outre les missiles de haute technologie, le contrat inclut un ensemble de services et d’équipements de soutien pour garantir l’intégration efficace de ces armes dans les forces armées marocaines.

Des missiles de pointe pour les F-16 marocains

Les missiles AGM-154C JSOW, au cœur de cet accord, sont des armes de précision qui permettent aux avions de combat d’attaquer des cibles fortement défendues dans des conditions variées, y compris de nuit ou en cas de mauvaises conditions météorologiques. Le Maroc prévoit d’utiliser ces missiles sur ses F-16, des avions de chasse multi-rôles déjà en service dans les Forces Royal Air. Cette acquisition augmentera significativement la capacité du Maroc à défendre ses infrastructures stratégiques, notamment les voies maritimes critiques, et à répondre efficacement aux menaces actuelles et futures.

Lire aussi | Funérailles en Iran du chef du Hamas, appels à la vengeance

Selon le Département d’État américain, cette vente renforcera également les capacités de partenariat maritime du Maroc avec ses alliés, en alignant ses capacités de défense sur les normes régionales existantes. Grâce à cette transaction, le Royaume pourra ainsi mieux coopérer avec ses voisins et alliés dans la sécurisation des zones maritimes stratégiques.

Une transaction soutenant la sécurité régionale

Washington justifie cette vente par son importance pour la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis. En tant qu’allié majeur non-membre de l’OTAN, le Maroc joue un rôle clé dans la stabilité politique et économique de l’Afrique du Nord. La fourniture de ces armes vise donc à renforcer la sécurité du Royaume, tout en contribuant à la stabilité régionale.

Les responsables américains soulignent que cette vente n’altérera pas l’équilibre militaire de base dans la région. En d’autres termes, elle ne devrait pas déclencher une course à l’armement ni bouleverser les rapports de force entre les différents pays d’Afrique du Nord.

Un partenariat stratégique de longue date

Cette transaction n’est pas la première entre le Maroc et les États-Unis dans le domaine de la défense. En effet, les deux pays partagent une longue tradition de coopération militaire. Les F-16, principaux appareils sur lesquels les missiles JSOW seront installés, ont également été acquis auprès des États-Unis. De plus, cette vente s’inscrit dans la continuité d’une série d’accords précédents, avec des cas antérieurs liés aux acquisitions de matériel pour les forces aériennes et navales marocaines.

Lire aussi | Armée: Le Maroc acquiert un demi-millier de Hummer dernière génération

Le principal fournisseur de cette nouvelle transaction sera Raytheon Missiles & Defense Company, une entreprise basée à Tucson, Arizona, et leader dans la production de missiles de haute technologie. Ce contrat ne prévoit pas de compensations économiques, une pratique courante dans ce type de vente d’armes.

Des technologies sensibles, mais bien protégées

Les missiles JSOW sont des équipements technologiquement avancés, équipés d’une ogive BROACH, une arme à plusieurs étapes, ainsi que du système GPS Precise Positioning System (PPS), qui offre une précision supérieure par rapport aux systèmes GPS commerciaux. Ces armes sophistiquées permettent aux forces aériennes de frapper des cibles sensibles avec une grande efficacité.

La technologie contenue dans les JSOW est classée au niveau de confidentialité « SECRET », ce qui signifie que leur utilisation est strictement encadrée. Le gouvernement américain s’est assuré que le Maroc est en mesure de protéger ces technologies sensibles au même niveau que les États-Unis. Toute fuite d’information sur ces systèmes d’armement pourrait permettre à des adversaires technologiquement avancés de développer des contre-mesures ou des systèmes similaires, ce qui justifie le haut niveau de sécurité entourant cette transaction.

Une formation et un soutien sur le long terme

La mise en œuvre de cette vente s’accompagnera d’un soutien technique et logistique de la part des États-Unis. Des représentants du gouvernement américain et de Raytheon effectueront des visites annuelles au Maroc pendant sept ans pour assurer le bon déroulement du programme. Cela inclut des examens techniques, du soutien logistique et une supervision étroite.

Lire aussi | Les dépenses en armements nucléaires s’envolent, selon des études

En parallèle, les forces armées marocaines bénéficieront de formations spécifiques pour garantir une utilisation optimale de ces missiles et des équipements associés. Des outils de planification de mission, des conteneurs spéciaux, des véhicules d’entraînement, ainsi que des services de développement de logiciels pour les programmes opérationnels des armes font également partie de cet accord.