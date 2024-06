Maroc-Chine : Vers une coopération accrue dans la formation

Pour le renforcement des relations stratégiques entre le Maroc et la Chine, la délégation de la province chinoise du Sichuan a organisé, le 7 juin dernier dans le Centre Culturel de Chine à Rabat, une conférence sur l’échange dans le domaine de l’éducation, des sciences et des technologies, entre cette province et le Maroc. Au cours de cet événement, des bourses d’études ont été accordées et des accords et mémorandums de coopération ont été signés entre des établissements marocains et leurs homologues chinois.

Dans son discours introductif, M.Wang Xiaohui, Sécrétaire du comité du parti communiste pour la province du Sichuan, a rappelé que les relations entre le Royaume du Maroc et la Chine sont enracinées dans l’histoire, depuis au moins le 14ème siècle. Le Maroc est aussi le 1er pays arabe et africain ayant noué des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine, et ce, depuis 1958. Il a indiqué aussi qu’en 2016, le Président Xi Jinping et le Souverain Mohammed VI ont conjointement annoncé l’établissement d’un partenariat stratégique entre le Maroc et la Chine, marquant ainsi une nouvelle ère de développement des relations bilatérales entre les deux nations. Depuis, la province du Sichuan accueille actuellement 506 étudiants marocains, ce qui fait du Maroc le principal pays d’origine des étudiants africains. Le proverbe arabe “Demander le savoir, même en Chine”, reste d’actualité, précisa-t-il. Cette présence d’étudiants marocains en Chine renforce les liens humains, culturels et éducatifs entre les deux pays.

L’ambassadeur de la Chine au Maroc, M.Li Changli, s‘est félicité de la profondeur des relations d’amitié qui unissent les deux pays, conformément à la vision des deux Chefs d’État. Le Maroc a été parmi les premiers en Afrique à adhérer à l’initiative de la Ceinture et de la Route, une initiative qui porte l’esprit de paix et de coopération, d’ouverture et d’inclusion, ainsi que d’apprentissage mutuel. Elle apporte également un nouvel élan pour une coopération plus profonde et marque une nouvelle ère dans les relations maroco-chinoises. Cette amélioration en termes de qualité et d’efficacité s’est traduite par l’accélération, ces dernières années, des relations commerciales entre le Royaume et la Chine avec des échanges et des investissements qui se sont multipliés respectivement par 2 et par 4. Et au-delà des échanges économiques, les interactions humaines et culturelles entre les deux nations ont également évolué, établissant ainsi des racines profondes au sein des communautés des deux pays. Les initiatives, telles que les trois Instituts Confucius au Maroc et les centres culturels marocains en Chine, mettent en évidence cette fascination mutuelle pour les trésors immatériels de chaque pays. L’Ambassadeur a souhaité plus d’échange touristique entre les deux pays pour une découverte mutuelle des richesses culturelles.

A la fin de la conférence, honorée par la présence de M. André Azoulay, Conseiller du Souverain, une cérémonie de signature a été organisée où ont été octroyées 40 bourses d’études aux profit des étudiants marocains, avec la signature de 11 accords et mémorandums de coopération incluant la création d’un laboratoire conjoint entre la Chine et le Maroc dans le cadre de l’initiative « la Ceinture et la Route ». Cette coopération vise à accroître le nombre d’étudiants marocains en Chine, tout en renforçant les échanges amicaux et la coopération entre les deux partenaires. Elle constitue une étape importante pour la province du Sichuan dans son intégration proactive à la coopération sino-africaine.

———————

LA PROVINCE DE SICHUAN



Le Sichuan se trouve au centre/Sud de la Chine et couvre 486.000 km², peuplé par 91 millions de personnes réparties dans 21 villes et 183 villages. L’importance de son poids dans l’économie chinoise s’explique par un PIB de 828 MM$. La région de Sichuan, traversée par une partie du plus long fleuve d’Asie, le Yang-Tsé, constitue l’habitat naturel des pandas géants. Chengdu, la capitale de la province, est le centre de l’opéra traditionnel du Sichuan, qui regroupe des cracheurs de feu et des performances de changement de masques dignes de tours de passe-passe. Dans le domaine des sciences et des technologies, Sichuan reste un grand pôle de l’ouest de la Chine avec 137 universités et 369 instituts de recherche. Elle dispose d’un système de R&D scientifique multidisciplinaire. Elle possède des atouts en termes de compétences, de technologie, d’industrie et de ressources dans six domaines, notamment l’informatique, l’électronique, la fabrication d’équipements, l’alimentation, le textile, les matériaux avancés, l’énergie et l’ingénierie chimique, ainsi que les soins médicaux et la santé.