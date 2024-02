Nouvelle Mercedes Classe E. Elle débute sa carrière au Maroc

Cela fait 75 ans que cette saga perdure et visiblement, elle n’a pas dit son dernier mot. Bien au contraire, la Mercedes Classe E trace toujours son sillon dans son segment, au point d’en demeurer une référence de taille. En témoigne cette nouvelle mouture de l’engin qui a placé la barre haut sur bien des points, dont le confort, la technologie et les performances routières. Sa commercialisation a débuté depuis peu dans le réseau d’Auto Nejma, l’importateur de Mercedes-Benz dans le Royaume.

Comme il fallait s’y attendre, la nouvelle Classe E affiche les proportions d’une berline classique à trois volumes, ce qui se traduit par un court porte-à-faux avant, un long capot moteur et surtout un habitacle très reculé. Calandre bien dessinée, projecteurs avant inédits, ligne profilée avec un coefficient de traînée (Cx) de 0,23, une valeur exemplaire, poignées de porte escamotables, feux arrière à la signature lumineuse originale en forme d’étoile… les designers de Stuttgart ont façonné du bien bel ouvrage. Plus spacieuse aussi bien pour les passagers avant qu’arrière, la nouvelle Classe E continue d’être la référence en matière de confort et modularité.

L’habitacle mise astucieusement sur le numérique et l’analogique. À commencer par le système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience) qui se manipule à la voix ou via un écran numérique de 12,3’’. Ajoutez-y en option ou de série, selon les versions, l’écran dit «superscreen» qui s’étend à peu de chose près de la portière avant gauche à sa voisine de droite. Le volume de chargement peut atteindre 540 litres, du moins pour les versions thermiques, car pour les hybrides rechargeables du fait de l’implantation des batteries, ce même coffre affiche 370 litres.

La nouvelle Classe E est proposée en trois versions Avantgarde, Luxury et AMG Line. Concrètement, la dotation en équipements est particulièrement pléthorique dès la première version «Avantgarde» (LED hautes performances, système KEYLESS-GO, assistant de régulation de distance actif DISTRONIC, freinage d’urgence assisté actif, pack de stationnement avec caméra de recul…).

Les versions Luxury et AMG Line se distinguent par des équipements technologiques de pointe et de design encore plus raffiné. Outre la suspension pneumatique (en option) qui absorbe allègrement les irrégularités de la chaussée, la Mercedes Classe E dispose, également en option, des roues arrière directrices et de la démultiplication plus directe de l’essieu avant. De quoi lui conférer une excellente agilité, doublée d’une tenue de route de très bonne facture.

Les motorisations qui viennent animer la nouvelle Classe E dans le Royaume s’articulent autour du diesel E 220d (de 197 chevaux) et de l’hybride rechargeable essence E 350e (de 313 chevaux), ce dernier affichant une autonomie de roulage en mode 100% électrique allant jusqu’à 100 km. Au lancement, ses tarifs démarrent à partir de 649 000 DH TTC (hors frais d’immatriculation et droit proportionnel applicable).