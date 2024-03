Marché des voitures neuves au Maroc. La tendance est à la baisse en février

Si les ventes de voitures neuves au Maroc ont affiché un bon démarrage en janvier dernier avec une croissance de 6,63%, le bilan pour ce seul mois de février n’est pas vraiment au beau fixe, tout au moins pour certains importateurs. En témoignent les ventes globales qui ont accusé une baisse de -9,26% comparativement à la même période un an plus tôt. C’est ce qui ressort des dernières statistiques mensuelles de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).

Concrètement, le véhicule particulier a enregistré une baisse de -12,29 % avec 9 463 unités vendues le mois dernier par rapport à la même période en 2023 et durant laquelle 10 789 unités avaient été écoulées. En revanche, le véhicule utilitaire léger a enregistré une hausse de +21,12 % avec 1 302 unités vendues le mois dernier, contre 1 075 unités écoulées en janvier dernier.

À y regarder d’un peu plus près pour ce seul mois de février, marque par marque, six d’entre elles qui figurent dans le top 10 ont enregistré une hausse de leurs ventes (Opel, Volkswagen, Kia, Audi, Fiat, BMW et Toyota), tandis que quatre autres (Dacia, Hyundai, Renault, Volkswagen) ont vu leurs ventes baisser. En termes de volume, Dacia domine toujours le segment des véhicules particuliers, avec une part de marché (PDM) de 26,07%, soit 2 467 unités vendues en février. On retrouve Renault sur la deuxième marche du podium qui a écoulé quelque 1 310 unités, soit unePDM de 13,84%. Hyundai hérite cependant de la troisième place, ayant écoulé 790 unités, soit 8,35% de PDM. Après des mois de baisse, le segment du véhicule utilitaire léger s’est octroyé une bouffée d’oxygène. Dans le détail, Renault arrive en tête du segment avec 337 unités écoulées (25,88 % PDM), devant Ford qui a commercialisé 237 véhicules (18,20% de PDM). DFSK monte sur la troisième marche du podium avec 134 unités vendues, soit 10,29% de PDM.

Pour ce qui est du segment premium, Audi conserve la tête du segment (+45,56% de PDM), suivi de peu par BMW qui a enregistré un bon score de ventes en février dernier (+3,73% de PDM). Mercedes s’octroie la troisième marche du podium avec 2,48% de PDM. À noter qu’au cumul, les statistiques de l’AIVAM révèlent que les ventes globales du marché automobile, de janvier à février 2024, ont atteint 22 849 unités, soit une baisse de -1,50% comparativement à la même période de l’année précédente où il s’est écoulé 23 197 unités.