Sénégal: Ousmane Sonko nommé Premier ministre par le président Faye

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a nommé, mardi soir, Ousmane Sonko Premier ministre, selon un décret lu à la télévision nationale (RTS) par le secrétaire général de la présidence.

La nomination de M. Sonko (49 ans), ex-député et président du parti Pastef (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité), intervient quelques heures après la cérémonie de prestation de serment et d’installation du nouveau président élu, Bassirou Diomaye Faye.

« Je mesure l’importance de la confiance qu’il (le président Faye) a placée en ma personne », a déclaré M. Sonko sur la RTS.

Le nouveau Premier ministre a annoncé par ailleurs que le nouveau gouvernement sera formé dans les prochaines heures.

Le président sénégalais a également nommé Mary Tew Niane, ministre directeur de cabinet du président de la République, alors que Oumar Samba Ba, a été reconduit à son poste de ministre secrétaire général de la présidence.

M. Faye (44 ans), qui a remporté le scrutin présidentiel du 24 mars dès le premier tour avec 54,28% des voix, loin devant le candidat Amadou Ba (35,79%), est le cinquième président du Sénégal depuis l’indépendance du pays en 1960.